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Тайная миссия Киева: как Украина помогла разрушить диктатуру Асада

По информации мировых СМИ, Украина сыграла непростую, но решающую роль, поставив перед собой цель создать дополнительные сложности для России

сегодня, 14:35
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Черновалова Кристина

Сирийские повстанцы сделали невозможное — они сумели свергнуть режим Башара Асада, который десятилетиями держал страну в руках диктатуры. Как оказалось, в этом процессе важную, хоть и не очень заметную, роль сыграла Украина.

Тайная миссия Киева: как Украина помогла разрушить диктатуру Асада

Как Украина помогла свергнуть режим Асада в Сирии

По данным The Washington Post, украинская разведка предоставила сирийской оппозиции дроны и другую техническую помощь, что значительно усилило их позиции. Это стало частью более широкой стратегии Киева: создать России дополнительные проблемы на международной арене, отвлекая ее внимание от войны в Украине.

Как пишет издание, около 4-5 недель назад украинская разведка направила в Сирию небольшую группу специалистов — 20 операторов беспилотников. Вместе с ними в штаб повстанцев в провинции Идлиб прибыли 150 FPV-дронов. Эта техника и поддержка украинских специалистов помогли повстанцам проводить точные атаки и удачно координировать свои действия.                              

Особое внимание украинцы уделили сотрудничеству с группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам". Это одна из самых влиятельных сил в сирийском регионе, которая долгое время противостояла режиму Асада. Их партнерство с украинской разведкой стало ключевым моментом в достижении победы над силами диктатора.                                                       

Как сообщал портал "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, слова которого цитирует. российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".                                                        



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Источник: https://www.washingtonpost.com/opinions/2024/12/10/ukraine-syria-russia-war/
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