Трагедия Бейрута: количество жертв перевалило за 200, топ-чиновница ушла в отставку

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Министр информации Ливана Манал Абдель Самад ушла в отставку, поскольку признала, что правительство не смогло оправдать ожиданий населения страны. Об этом сообщает издание The Guardian.

Так, чиновница вышла из состава руководства государства, обозначив, что это жест признания вины перед всеми жертвами ужасного взрыва в Бейруте, количество погибших от которого достигло 220 человек.

"Я приношу извинения ливанцам, чьи чаяния мы не смогли оправдать, требуемые изменения действий правительства так и не последовали", - указала Самад, отметив, что поддерживает справедливые требования народа об отставке правительства.

Отмечается, что Манал Абдель Самад пришла на должность главы Министерства информации лишь в январе текущего года.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Бейруте развернулась масштабная народная акция против правительства с призывом к нему уйти в отставку. Накануне ливанцы жгли костры, громили магазины и забрасывали силовиков у парламента камнями. Те в ответ открыли слезоточивый газ. Отметим, что накануне о своей отставке заявили депутат Марван Хамаде и посол Ливана в Иордании Трейси Чамун, который считает, что стране нужно новое руководство. Согласно последней информации, в деле о смертельных взрывах в Бейруте уже 16 задержанных.

Местные власти утверждают, что трагедия произошла из-за возгорания на складе в порту, где хранился груз нитрата аммония - его используют и как взрывчатку, и как удобрения. Говорят, что в помещении проводили сварочные работы, и огонь перекинулся на пиротехнику, а после - и на селитру. Однако жители Ливана, более 300 000 которых остались без жилья, винят во всем власть.



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