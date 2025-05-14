Трамп был поражен приемом и роскошью: что для президента США устроили в Катаре

Президента США Дональда Трампа на второй день его четырехдневного визита в Ближний Восток вновь встречали с торжеством и великолепием во второй точке маршрута — Дохе, Катар. Его прибытие сопровождалось зрелищным шоу с верблюдами и красными электропикапами Cybertruck.

Трамп в Катаре

Трамп прекрасно понимает важность поразительной подачи во время официальных визитов, и катарские хозяева сделали все возможное, чтобы обеспечить теплый прием.

Эмир Катару шейх Тамим бин Хамад Аль Тани лично встретил президента США на красной ковровой дорожке. Моторизационный кортеж Трампа сопровождали конные подразделения на красных Tesla Cybertruck – такой символический жест был намеком на советника президента, генерального директора Tesla Илона Маска.

В комплексе Амири Диван — административной резиденции эмира — гостей ожидала торжественная встреча с участием многочисленных верблюдов и арабских лошадей.

"Благодарю этих верблюдов — давно не видел таких прекрасных животных", — отметил Трамп.

В ходе официальной церемонии встречи прозвучали гимны обеих стран. В роскошном зале, сидя на мягких позолоченных креслах во время чайной церемонии, эмир выразил восхищение визитом высокого гостя. Он подчеркнул, что "чрезвычайно уважаемый" и "очень рад" видеть Трампа в Катаре, отметив, что он стал первым президентом США, официально посетившим эту страну.

Катар в последнее время играет важную роль в разрешении международных конфликтов, в частности, в попытках прекратить войну между Израилем и ХАМАС в Газе.

"Я знаю, что вы — человек мира. Знаю, что вы хотите принести мир в этот регион. Мы все этого стремимся и надеемся, что в этот раз нам удастся сделать правильный шаг и достичь мира", — отметил эмир.

В ответ Трамп поблагодарил за теплый прием и назвал эмира своим другом.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп пожал руку президенту Сирии, за главу которого в США когда-то давали 10 млн. долларов.



