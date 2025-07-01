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Трамп решится на жесткий удар по Путину: названы сроки принятия важного решения

29 июня 2025 года сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что получил согласие Дональда Трампа на введение санкций против российского нефтяного экспорта

1 июля 2025, 08:40 comments1171
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Клименко Елена

Голосование в Конгрессе США по новому пакету санкций против Российской Федерации, в том числе ограничения на экспорт российской нефти, ожидается не ранее 7 июля.

Трамп решится на жесткий удар по Путину: названы сроки принятия важного решения

Фото: из открытых источников

Она отметила, что инициатива по усилению давления на РФ получила важный толчок после неформальной встречи сенатора от Южной Каролины Линдси Грэма с президентом США Дональдом Трампом.

"Президент Трамп дал четкий сигнал — пора запускать инициативу в действие. Это означает, что голосование может состояться не раньше 7 июля, но вероятно и позже — 13, 15 или даже 17 числа. Точной даты пока нет", — подчеркнула представитель Razom.

Слюсаренко подчеркнула, что к моменту согласования со стороны Трампа обе партии США очень осторожно подходили к вопросу санкций, чтобы избежать политического обострения. И хотя сам закон не предусматривает немедленного введения ограничений, он дает право президенту вводить санкции в удобное для него время.

Напомним, еще 29 июня стало известно, что сенатор Грэм получил предварительное согласие Трампа по поводу санкций против российской нефти, основными покупателями которой остаются Индия и Китай. Этот шаг рассматривается как попытка существенно уменьшить энергетические доходы Москвы.

Портал "Комментарии" уже писал, что председатель правления "Сбербанка" Герман Греф сделал тревожный прогноз по экономическому будущему России. По его словам, страна вступает в сложный период, который будет сопровождаться многочисленными вызовами и испытаниями для бизнеса и финансовой системы. Причинами таких сложностей называются значительные военные расходы, продолжающие давить на бюджет, высокая инфляция и сохранение повышенных процентных ставок.



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