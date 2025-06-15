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Трамп с угрозами отреагировал после израильской атаки по Ирану

Дональд Трамп пригрозил Ирану жестким ответом, которого еще мир не видел, в случае атаки по объектам США.

сегодня, 08:37
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп отреагировал на новую атаку Израиля по территории Ирана. По его словам, Америка не участвовала в ударах по Тегерану, однако готова жестоко ответить, если Иран отважится атаковать объекты США.

Трамп с угрозами отреагировал после израильской атаки по Ирану

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал сообщение с угрозами в адрес Ирана, после того, как страна подверглась атаке Израиля. Президент США призвал Тегеран пойти на ядерное соглашение и завершить военные действия между Израилем и Ираном. Также Трамп угрожает ответить, если иранские силы будут атаковать американские объекты.

"США не имеют никакого отношения к атаке на Иран этой ночью. Если Иран нападет на нас в любой форме, Соединенные Штаты Америки применят всю свою силу и мощь с уровнем жестокости, которого мир еще не видел. Однако мы легко можем заключить соглашение между Ираном и Израилем и положить конец этому кровавому конфликту!", — написал Трамп.

Израильские военные в ночь на 15 июня провели масштабную серию авиаударов по объектам в Иране. Главными целями атаки стали военные объекты, а также те, которые связаны с ядерной программой Тегерана. Иранские СМИ подтвердили, что Израиль атаковал здания Минобороны в Тегеране, а также топливные склады неподалеку от столицы.

Из-за этих атак Иран пригрозил выйти из ядерного соглашения, а также указал на возможность атаковать военные базы США на Ближнем Востоке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Иран снова атаковал Израиль. Число жертв возросло.

Также "Комментарии" писали, что в день рождения Трампа в США состоялся самый большой военный парад в истории.



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Источник: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump
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