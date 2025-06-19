Трамп теперь выглядит, как запоздалый неудачник: что произошло на Ближнем Востоке

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Кравцев Сергей
Неизвестно, достигнет ли Израиль своих окончательных целей в войне с Ираном, но уже очевидно, Нетаньяху достиг своих целей в соревновании с Трампом. Такое мнение высказал украинский политолог Сергей Таран.
Трамп и Нетаньяху. Фото: из открытых источников
Эксперт отметил, что в своих фантазиях Трамп совсем по-другому представлял себе Ближний Восток. Он считал, что произойдет стратегический союз между Израилем и Саудовской Аравией, опираясь на который Трамп сможет быть удачным посредником между всеми и наконец всерьез взяться за плохой Китай. Увидев это, Иран должен был автоматически отказаться от ядерных программ, а Трамп должен был купить сектор Газа и настроить там жилье, переселив палестинцев в какие-то другие страны. Но у Израиля были свои планы. Об этом у себя
Сергей Таран заметил, что не США, а Израиль задают политический тон на Ближнем Востоке. Это результат недальновидной внешней политики Трампа и упрямства Нетаньяху, который является явно не самым популярным политиком мира, но именно его действия вынуждены считаться с другими мировыми лидерами.
Политолог отмечает, что это сложная, рискованная и очень эгоистическая игра, но именно так и играют в мировой политике те, кто считает несколько шагов вперед, а не считает, что политика – это бегство от ответственности и случайные наборы слов перед камерами.
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