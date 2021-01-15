Турция ведет переговоры о покупке второй партии российских С-400

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Ольга Чародий
В Турции идут переговоры с Россией о приобретении второй
партии зенитно-ракетного комплекса С-400. Об этом заявил президент Турции
Реджеп Тайип Эрдоган.
Ракетные комплексы ( фото из открытых источников)
Ак считает
турецкий глава , несмотрян на
американские санкции, которые были
введены для того, чтобы турция не покупала у России данные комплексы, в конце
этого месяца запланирован новый раунд
переговоров с россиянами.
Что касается возможной реакции со стороны Америке, турецкий лидер
заявил, что Анкара не станет спрашивать ни у кого разрешения.
В то же время, Эрдоган выразил надежду на позитивные шаги нового президента США Джо Байдена в отношении Турции.
Напомним, армия Турции испытывала радиолокационные системы ракетных комплексов С-400 российского производства. Об этом сообщает CNN Turk, ссылаясь на источники в военном ведомстве. Испытания прошли в предместьях Анкары на авиабазе Мюртед, в них приняли участие различные воздушные суда. Сообщается, что к учениям привлекли истребители F-16. В ходе испытаний турецкие военные проверили взаимодействие ракетных систем и авиации. Операция продлилась около суток. По данным телеканала, тестовые испытания проводились вблизи Анкары. Для этого в воздух были подняты различные воздушные судна, в том числе истребители F-16. Турецкие специалисты проверили установление связи между ЗРС и самолетами. Договор о поставке ЗРК С-400 в Турцию был заключен Россией еще в 2017 году, а первые поставки прошли летом 2019 года.
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