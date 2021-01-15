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Главная Новости Мир Ближний Восток Турция ведет переговоры о покупке второй партии российских С-400
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Турция ведет переговоры о покупке второй партии российских С-400

Турция в 2017 году подписала контракт на поставку российских ЗРК С-400 и интегрировала их в свою систему обороны

сегодня, 20:05
Автор:

Ольга Чародий

В Турции идут переговоры с Россией о приобретении второй партии зенитно-ракетного комплекса С-400. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция ведет переговоры о покупке второй партии российских С-400

Ракетные комплексы ( фото из открытых источников)

"Сейчас идут переговоры по второй партии в соответствии с заключенным соглашением", — сказал Эрдоган.

Ак считает  турецкий  глава , несмотрян на американские санкции,  которые были введены для того, чтобы  турция  не покупала у России данные комплексы, в конце этого месяца  запланирован новый раунд переговоров с  россиянами.

Что касается возможной реакции со стороны Америке, турецкий лидер заявил, что Анкара не станет спрашивать ни у кого разрешения.

В то же время, Эрдоган выразил надежду на позитивные шаги нового президента США Джо Байдена в отношении Турции.

Напомним, армия Турции испытывала радиолокационные системы ракетных комплексов С-400 российского производства. Об этом сообщает CNN Turk, ссылаясь на источники в военном ведомстве. Испытания прошли в предместьях Анкары на авиабазе Мюртед, в них приняли участие различные воздушные суда. Сообщается, что к учениям привлекли истребители F-16. В ходе испытаний турецкие военные проверили взаимодействие ракетных систем и авиации. Операция продлилась около суток. По данным телеканала, тестовые испытания проводились вблизи Анкары. Для этого в воздух были подняты различные воздушные судна, в том числе истребители F-16. Турецкие специалисты проверили установление связи между ЗРС и самолетами. Договор о поставке ЗРК С-400 в Турцию был заключен Россией еще в 2017 году, а первые поставки прошли летом 2019 года.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/
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