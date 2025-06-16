У России не получилось сделать то, что сейчас провернул Израиль с Ираном: детали

То, что Израиль сделал с Ираном, — это то, что Россия хотела сделать с Украиной. Россияне думали, что смогут провести молниеносную операцию, проникнуть в украинскую столицу, сменить власть в Украине, подчинив страну себе. Но оказалось, что украинское общество обладает устойчивостью и его не так легко сломать, тогда как в Иране режим настолько непопулярен, что там легко найти людей, которые согласятся сотрудничать с Израилем. Об этом пишет The Wall Street Journal, цитируя заявление израильского геополитического аналитика Майкла Хоровица.

Израиль атаковал Иран. Фото: из открытых источников

Аналитики WSJ отмечают, благодаря предупреждениям американской разведки о готовящемся российском вторжении, украинское военное командование в феврале 2022 года распределило и скрыло большую часть своих мобильных средств ПВО. После того как несколько российских самолетов были сбиты над украинскими городами, пилотируемые российские самолеты перестали действовать за линией фронта – ситуация, которая сохраняется и по сей день. Чтобы наносить удары по целям в глубине Украины, Россия должна полагаться на ограниченный запас крылатых или баллистических ракет, либо на дроны, которые медленны и имеют ограниченную грузоподъемность.

В отличие от Украины в 2022 году, Иран был застигнут врасплох. Израильские спецназовцы тайно проникли в Иран и в начале кампании уничтожили ключевые объекты иранской противовоздушной обороны с помощью беспилотников ближнего действия. В то же время Израиль смог убить большую часть военного руководства Ирана.

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