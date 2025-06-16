Удары Израиля по Ирану вызвали истерику у Путина и Си Цзиньпина: поразительная причина

Российский правитель Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин внимательно следят за эскалацией на Ближнем Востоке. По данным британского издания The Telegraph, их беспокоит ослабление иранского режима, понесшего серьезные потери после атак Израиля. В частности, повреждены военные объекты и инфраструктура, связанная с ядерной программой, погибли высокопоставленные офицеры.

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: Reuters

Несмотря на публичную поддержку Тегерана и критику действий Израиля, Москва и Пекин обеспокоены последствиями последних атак. Удары получили объекты оборонного значения, военная инфраструктура и предприятия, связанные с иранской ядерной программой. В результате погибли высокопоставленные военные. Если Иран потеряет влияние, Россия и Китай могут потерять ключевого союзника в противостоянии с Западом, в том числе США.

Аналитики указывают, что Тегеран, несмотря на авторитарный стиль управления, становится проблемным партнером. Исключение – иранские беспилотники, производство которых РФ уже способна обеспечивать самостоятельно.

Особую тревогу вызывает вероятность того, что Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия. Это не выгодно ни России, ни Китаю, ведь ослабит их влияние на Тегеран и придаст нестабильности.

Китай также рискует потерять доступ к иранским энергоресурсам из-за обстрелов. Вывод аналитиков очевиден: слабый Иран является опасным сценарием для обеих стран, делающих ставку на стабильные авторитарные режимы с антизападной риторикой.

Как уже писали "Комментарии", последствия израильского удара по Ирану могут иметь негативные военно-политические последствия для Украины, заявил военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.