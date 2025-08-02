Уиткофф уже выполнил первое задание Трампа: где побывал с визитом

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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп дал команду своему спецпредставителю Стиву Уиткоффу посетить Газу и Россию. Так Уиткофф и посол США в Израиле Майк Хакаби посетили в пятницу Газу. Причиной стала международная обеспокоенность о системе распределения помощи. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает The Times of Israel.
Стив Уиткофф. Фото: из открытых источников
В соцсети Х американский чиновник написал, что в пятницу провел в Газе 5 часов, устанавливая факты на месте и оценивая обстановку. Также он встречался с Гуманитарным фондом Газы (GHF).
В свою очередь Хакаби, который сопровождал Уиткоффа во время визита в Газу, назвал совместную инициативу, поддерживаемую США и Израилем — "невероятным подвигом".
Делясь фотографиями в соцсетях, Хакаби сообщил, что они прибыли в Газу, "чтобы узнать правду о пунктах раздачи помощи" Гуманитарным фондом Газы (GHF).
The Times of Israel в этом контексте отмечает факт, что ранее в СМИ была информация о том, что вблизи пунктов раздачи помощи гибли мирные жители, поскольку ЦАХАЛ открывал огонь.
Также Хакаби объяснил, почему группировка ХАМАС "не любит" Гуманитарный фонд Газы.
Также сообщается, что Уиткофф после своей поездки в Газу беседовал с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
В свою очередь Трамп в пятницу заявил изданию Axios, что он работает над планом "накормить людей" в Газе.
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