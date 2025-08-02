Уиткофф уже выполнил первое задание Трампа: где побывал с визитом

Президент США Дональд Трамп дал команду своему спецпредставителю Стиву Уиткоффу посетить Газу и Россию. Так Уиткофф и посол США в Израиле Майк Хакаби посетили в пятницу Газу. Причиной стала международная обеспокоенность о системе распределения помощи. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает The Times of Israel.

Стив Уиткофф. Фото: из открытых источников

В соцсети Х американский чиновник написал, что в пятницу провел в Газе 5 часов, устанавливая факты на месте и оценивая обстановку. Также он встречался с Гуманитарным фондом Газы (GHF).

"Цель визита — дать президенту США Дональду Трампу четкое представление о гуманитарной ситуации и помочь разработать план по доставке продовольствия и медицинской помощи населению Газы", — говорится в посте.

В свою очередь Хакаби, который сопровождал Уиткоффа во время визита в Газу, назвал совместную инициативу, поддерживаемую США и Израилем — "невероятным подвигом".

Делясь фотографиями в соцсетях, Хакаби сообщил, что они прибыли в Газу, "чтобы узнать правду о пунктах раздачи помощи" Гуманитарным фондом Газы (GHF).

"Мы получили брифинги от (Армии обороны Израиля — ред.) и поговорили с людьми на местах. GHF доставляет более миллиона порций еды в день, это невероятный подвиг!", — пишет Хакаби.

The Times of Israel в этом контексте отмечает факт, что ранее в СМИ была информация о том, что вблизи пунктов раздачи помощи гибли мирные жители, поскольку ЦАХАЛ открывал огонь.

Также Хакаби объяснил, почему группировка ХАМАС "не любит" Гуманитарный фонд Газы.

"ХАМАС ненавидит GHF, потому что он снабжает людей едой, не подвергая ее разграблению со стороны ХАМАСа. За два месяца было роздано более 100 млн порций еды", — написал Хакаби.

Также сообщается, что Уиткофф после своей поездки в Газу беседовал с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

В свою очередь Трамп в пятницу заявил изданию Axios, что он работает над планом "накормить людей" в Газе.

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