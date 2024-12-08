Украинский флаг на елке в Тбилиси: как праздничный символ превратился в политический

В Тбилиси на проспекте Руставели у здания парламента городские власти не смогли завершить установку новогодней елки. Эта локация давно стала символом протестов, начавшихся еще во время евромайдана в Грузии. Попытки собрать елку сорвались из-за возвращения протестующих, которые вечером 8 декабря снова вышли на площадь.

Украинский флаг и протесты в Тбилиси: недостроенная елка как символ борьбы

Монтаж елки начался в ночь на воскресенье, когда демонстрантов на месте не было. Однако уже вечером того же дня протестующие вернулись в парламент. Полиция была вынуждена выставить границу, чтобы отделить активистов от рабочих, занимавшихся украшением конструкции.

К настоящему моменту верхняя часть елки частично собрана – она увешана искусственными ветвями. Но нижняя часть стала площадкой для протестующих. Они украсили ее грузинскими, европейскими, украинскими и американскими флагами. Кроме того, на каркасе появились фотографии грузинских журналистов, пострадавших во время разгонов предыдущих акций.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что елка все равно будет полностью собрана и украшена. Он пообещал, что город завершит подготовку к праздникам, несмотря на какие-либо трудности.

Генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" добавил, что 2024 год для Тбилиси будет проходить под слоганом "Тбилиси – город, исполненный побед". Эта фраза должна подчеркнуть спортивные достижения и другие успехи, по мнению властей, объединяющие общество.

Читайте на портале "Комментарии" — Уже к концу месяца в Грузии вступит в силу новый закон, запрещающий скрывать лица во время массовых акций и протестов. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Запрет касается всех предметов, которые могут закрывать лицо, включая маски, респираторы, очки и противогазы.