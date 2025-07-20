Умер "спящий принц" Саудовской Аравии: что с ним произошло

Саудовский принц Аль-Валид бин Халед бин Талал умер 19 июля спустя почти двадцать лет в состоянии комы. Ему было 36 лет. Все это время он оставался подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких после тяжелого ДТП. Поэтому в медиа его называли "спящим принцем".

Умер принц из Саудовской Аравии Аль-Валид бин Халед. Фото из открытых источников

Принц Аль-Валид, старший сын принца Халеда бин Талала и племянник известного миллиардера Аль-Валида бин Талала, получил тяжелые травмы мозга во время аварии в Великобритании, произошедшей в 2005 году. С тех пор он не приходил в сознание.

После нескольких месяцев в лондонских больницах его перевели в медицинский центр имени короля Абдулазиза в Эр-Рияде, где он провел всю оставшуюся жизнь в реанимации. Несмотря на участие американских и европейских медиков, полного выздоровления так и не удалось достичь.

"С сердцами, исполненными веры в волю и судьбу Аллаха, и с глубокой грустью и горем, мы скучаем по нашему любимому сыну, принцу Аль-Валиду бин Халеду бин Талалу бин Абдулазизу Аль Сауду, пусть Аллах помилует его, который сегодня умер на милость Аллаха", – говорится в заявлении его отца, принца Халеда бин Талала.

Принц Аль-Валид родился в апреле 1990 года. Впоследствии он отправился на учебу в Великобританию, где в 15 лет попал в ДТП и получил серьезные травмы. После 20 лет в коме Аль-Валид скончался 19 апреля в возрасте 36 лет.

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