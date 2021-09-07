В Афганистане 90% больниц могут закрыть из-за отсутствия финансирования

В Афганистане могут прекратить работать 90% больниц, которые поддерживает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Это связано с отсутствием финансирования от западных партнеров, которые отказываются признавать власть террористической организации "Талибан" Об этом сообщает Reuters. Сейчас в Афганистане насчитывают 2,3 тысячи медицинских учреждений. 90% из них поддерживает ВОЗ счет международных доноров и спонсоров.

Афганистан (фото из открытых источников)

"Мы собираемся сделать паузу в работе значительной части этих медицинских учреждений. По некоторым оценкам, до 90% перестанут работать. Возможно, это произойдет до конца недели", — пояснил глава департамента чрезвычайных ситуаций ВОЗ в Восточном Средиземноморье Год Бреннан.

Он добавил, что массовое закрытие медицинских учреждений приведет к росту заболеваемости и смертности от коронавируса. Западные партнеры хотели бы поддержать афганских граждан, но конкретные правила не дают им права финансировать работу медицинских учреждений в стране, которой руководят террористические организации.

Пока в ВОЗ надеются на медицинскую гуманитарную помощь от властей Катара. Планируется, что они отправят в Афганистан два или три самолета с медицинским грузом. Это тесты на коронавирус, а также медикаменты и материалы, необходимые для лечения хронических заболеваний (например, сахарного диабета). Верховная комиссар Организации объединенных наций (ООН) по правам человека Мишель Бачелет заявила о наличии надежных свидетельств казней гражданских лиц в Афганистане боевиками исламистского движения "Талибан".

15 августа всего онлайновое СМИ Афганистана TOLO News со ссылкой на чиновников и собственные источники проинформировало о том, что президент страны Ашраф Гани выехал после того, как талибы вошли в Кабул. Извещалось, что он вылетел в Таджикистан совместно с близкими помощниками.

Напомним, движение "Талибан" заявило, что полностью взяло под контроль северную афганскую провинцию Панджшер, последнюю, которая еще не покорилась талибам. Также стало известно, что представители талибов призвали ООН помочь Афганистану, находящемуся на грани гуманитарной катастрофы. Эксперты оценили для портала "Комментарии" ситуацию в Афганистане и спрогнозировали, как могут события развиваться дальше.

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