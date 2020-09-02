В Армении люди массово отравились водкой

Сразу 23 человека отравились алкоголем в Армении. Почти половина из них скончалась в больнице. Об этом сообщила пресс-секретарь Минздрава Алина Никогосян, пишет издание news.am.

Больше всего пострадавших зафиксировали в Армавирской области. Люди пили водку, которую купили в одном и том же месте. Это был фальсифицированный алкоголь, который оказался опасным для жизни. В его состав входил метиловый спирт, который употреблять запрещено. Из 17 человек, которые обратились за помощью к врачам, восьмерых спасти не удалось.

Массовое отравление водкой в Армении

Производителя водки, которая стала причиной массового отравления, уже задержали. Всего из опасной партии успели продать около 30 литров алкоголя. Сейчас следователи ищут покупателей.

Еще шесть случаев отравления некачественным алкоголем произошли в Ереване. Здесь, как удалось выяснить следователям, пострадавшие пили медицинский спирт. Погибли три человека. Еще трое остаются в больницах.

Всего на больничных койках сейчас 11 пациентов с алкогольным отравлением. Трое из них остаются в очень тяжелом состоянии. Двоих даже пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще одного пациента уже выписали из медицинского центра "Армения".

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как употребление алкоголя может повлиять на состояние кожи человека.

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