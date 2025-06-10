В Азербайджане ответили на слова Мединского о Карабах: что он сказал

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Лиля Воробьева
В МИД Азербайджана выразили удивление словами помощника президента РФ Владимира Мединского, в своем интервью каналу Russia Today назвал Карабах "спорной территорией", сравнивая ситуацию в регионе с войной в Украине.
Владимир Мединский (фото из открытых источников)
Об этом заявил спикер азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде, передает Report.
По его словам, Мединский исказил факты об армяно-азербайджанском конфликте, чем вызвал "искреннее изумление" в Баку. В МИДе подчеркнули, что Карабах является исторической частью Азербайджана, и эту позицию официально признает, в частности, и Россия.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Мединский сделал циничное заявление о делегации Украины в Стамбуле . Главный переговорщик Путина в Стамбуле продолжает распространять нарративы Кремля об одном народе. Так он сделал новое заявление об участниках украинской делегации в Стамбуле. Ибо якобы он "чувствует, что они (украинцы, ред.) в глубине души лучше, чем они хотят казаться". Об этом он сказал в интервью пропагандистскому RТ.
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