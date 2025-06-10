В Азербайджане ответили на слова Мединского о Карабах: что он сказал

В МИД Азербайджана выразили удивление словами помощника президента РФ Владимира Мединского, в своем интервью каналу Russia Today назвал Карабах "спорной территорией", сравнивая ситуацию в регионе с войной в Украине.

Владимир Мединский (фото из открытых источников)

Об этом заявил спикер азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде, передает Report.

"К сожалению, помощник президента России проводит неудачную параллель между войной в Украине и событиями в Карабахе. Это сравнение абсолютно неуместно. Азербайджан никогда не нарушал территориальную целостность других государств и не вел агрессивные войны", — подчеркнул Гаджизаде.

По его словам, Мединский исказил факты об армяно-азербайджанском конфликте, чем вызвал "искреннее изумление" в Баку. В МИДе подчеркнули, что Карабах является исторической частью Азербайджана, и эту позицию официально признает, в частности, и Россия.

"Хотим напомнить, что Карабах — извечная азербайджанская земля. Россия сама признавала и признает Карабах территорией Азербайджана. В то же время вызывает вопрос, что помощник президента страны, которая была сопредседателем Минской группы, либо не осознает, либо не хочет осознавать позицию своего государства по этому вопросу", — добавил спикер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Мединский сделал циничное заявление о делегации Украины в Стамбуле . Главный переговорщик Путина в Стамбуле продолжает распространять нарративы Кремля об одном народе. Так он сделал новое заявление об участниках украинской делегации в Стамбуле. Ибо якобы он "чувствует, что они (украинцы, ред.) в глубине души лучше, чем они хотят казаться". Об этом он сказал в интервью пропагандистскому RТ.