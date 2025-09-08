Сегодня на севере Иерусалима вооруженные боевики напали на автобус и открыли огонь по пассажирам. По данным службы скорой помощи, пятеро погибших, 7 тяжело ранены в результате стрельбы в Иерусалиме, передает The Times of Israel.

В Иерусалиме боевики расстреляли пассажиров автобуса: есть погибшие и раненые

Инцидент произошел на въезде в город, на дороге, ведущей к еврейским поселениям на востоке Иерусалима. По информации властей, нападение совершили двое выходцев с Западного берега. Они стреляли из автоматического оружия. Сообщается, что нападавшие были нейтрализованы.

Израильская армия и полиция перекрыли подъезды в город и проводят масштабную операцию в районе атаки.

Женщина, которая была в автобусе в Иерусалиме, когда террористы открыли огонь по пассажирам, рассказывает ужасающие моменты нападения.

"Я была в автобусе. Автобус был переполнен", – рассказывает женщина, которая не называет своего имени, Channel 12. "Только что [водитель] открыл дверь… пришли террористы. Это было ужасно. Я была у задней двери, я напала на всех и убежала, я спаслась".

Она говорит, что укрылась под другим транспортным средством неподалеку, пока стрельба не прекратилась, а террористов не нейтрализовали.

"Там была стрельба, которую невозможно представить. Я не могу поверить, что стою здесь. Невероятная стрельба", – говорит она.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сейчас проводит "оценку ситуации" с руководителями служб безопасности после теракта на перекрестке Рамот в Иерусалиме сегодня утром, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.

Двое террористов, совершивших смертельную стрельбу на перекрестке Рамоф в Иерусалиме, застрелили солдат и вооруженный молодой хареди, сообщает Channel 12.

Полиция утверждает, что "сотрудник службы безопасности и гражданское лицо, присутствовавшие на месте происшествия, открыли огонь по террористам, и они были нейтрализованы".

В своем заявлении полиция добавляет, что на место происшествия прибыл заместитель начальника полиции Авшалом Пеледом вместе с полицейскими силами. На месте стрельбы также работают саперы, проверяющие наличие возможных взрывных устройств.

По словам медицинских работников, количество погибших в результате стрельбы на перекрестке Рамот в Иерусалиме возросло до пяти.

Служба скорой помощи Маген Давид Адом объявила о смерти четырех пострадавших, а пятый скончался в больнице незадолго до этого.

По данным MDA , по меньшей мере семь других находятся в тяжелом состоянии, двое средней тяжести и трое легкой.

По словам представителей служб безопасности, террористы, совершившие стрельбу на перекрестке Рамот в Иерусалиме, являются палестинцами с Западного берега. Считается, что пара отправилась из деревень в районе Рамаллы.

Их личности до сих пор устанавливаются израильскими службами безопасности.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Госсекретарь США Марко Рубио дал понять, что администрация Трампа не будет мешать Израилю с аннексией Западного берега реки Иордан. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети Х.

Журналист отметил, о такой позиции США утверждают два израильских чиновника. "Госсекретарь Марко Рубио дал понять на закрытых встречах, что он не против аннексии Западного берега, и администрация Трампа этому не помешает", — пишет Барак Равид.