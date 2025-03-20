В Иране начали массово следить за женщинами: в ООН рассказали скандальные детали

Иран начал активно использовать электронное наблюдение и привлекать общественность для контроля над женщинами, которые нарушают закон об обязательном ношении хиджаба. В то же время сторонники жесткой линии призывают к более суровым наказаниям для протестующих против этой нормы, говорится в отчете Организации Объединенных Наций.

Слежка за женщинами

В частности, в отчете указано, что власти страны несут ответственность за "физическое насилие", повлекшее смерть Махсы Амини. Ее гибель в 2022 году вызвала массовые протесты против закона об обязательном хиджабе, и, несмотря на угрозу арестов и заключений, гражданское неповиновение продолжается до сих пор.

"Через два с половиной года после начала протестов женщины и девушки в Иране продолжают сталкиваться с системной дискриминацией, как на уровне законодательства, так и на практике, особенно в отношении принудительного ношения хиджаба", — говорится в отчете.

Также отмечается, что власти все больше возлагаются на государственную пропаганду, пытаясь привлечь бизнесы и граждан к обеспечению соблюдения правил ношения хиджаба, подавая это как "гражданский долг".

Кроме того, в документе подробно описано, как иранские власти применяют электронную слежку. В частности, чиновники используют аэродроны для наблюдения за женщинами в общественных местах.

А еще отмечается, что в университете Амир-Кабир в Тегеране установили систему распознавания лиц при входе, чтобы идентифицировать женщин без хиджаба. Кроме того, камеры наблюдения на основных автомагистралях страны также используются для обнаружения нарушительниц.

По данным ООН, полиция запустила мобильное приложение “Nazer”, которое позволяет гражданам сообщать о женщинах без хиджаба в транспорте – включая автобусы, метро, такси и даже кареты скорой помощи.

"Пользователи могут добавить место, дату, время и номерной знак транспортного средства, где якобы зафиксировано нарушение, после чего авто указывается в онлайн-системе, а его владелец получает SMS-предупреждение", — говорится в отчете.

Если нарушение повторяется, полиция имеет право конфисковать автомобиль.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что женщин в Иране будут принудительно лечить из-за отказа от хиджаба.



