В Иране посреди улицы отец жестоко убил 18-летнюю дочь: шокирующая причина

В городе Эсламшехр (Иран) произошло очередное трагическое "убийственное дело чести" — 18-летняя Фатемех Солтани была убита ее отцом прямо на улице. Девушка работала в салоне красоты, не сообщая об этом семье, опасаясь агрессии со стороны отца. Муж узнал место работы дочери, записавшись на прием через контакт, указанный в Instagram-профиле салона.

В Иране отец убил дочь

Когда Фатемех поняла, кто пришел в салон, она успела позвонить матери, находясь в панике. Однако избежать трагедии не удалось — по сообщениям местных СМИ, отец дождался ее у входа, жестоко свалил ее на землю и неоднократно ударил ножом. На кадрах камер видеонаблюдения видно, как он совершает нападение на глазах у прохожих. Нападающий прекратил резню только после того, как один из свидетелей закричал.

Фатемех жила отдельно от семьи из-за постоянного домашнего насилия, а также достигла финансовой независимости. По словам близкой подруги семьи, девушка смогла самостоятельно построить свою жизнь, несмотря на сложные семейные обстоятельства.

Женский комитет Национального совета против Ирана в своем заявлении резко осудил убийство Фатемех, подчеркнув, что причина таких трагедий — в глубоко мизогонной природе иранского режима. В течение 46 лет в Иране даже не принят базовый закон о предотвращении насилия в отношении женщин, а виновные в таких преступлениях часто остаются безнаказанными.

Комитет призвал Специального докладчика ООН по Ирану и Специального докладчика по вопросам насилия против женщин вмешаться в ситуацию и добиваться исключения представителей иранского режима из международных организаций.

Официальной статистики по фемициду в Иране нет, поэтому общественность возлагается на местные СМИ. По данным газеты Etemad, только между мартом и сентябрем прошлого года родственниками было убито 78 женщин. Другое издание, Shargh, сообщило, что с 2021 по 2023 год мужчины из семей убили по меньшей мере 165 женщин, из которых 27 — только в первые три месяца 2023 года. В большинстве случаев убийства были "оправданы" мотивами так называемой чести.

Эксперты отмечают: реальное количество жертв намного выше.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о смерти 11-летней актрисы, врачи проигнорировали все тревожные симптомы.



