В Иране произошла утечка радиации внутри ядерного объекта: в МАГАТЭ рассказали, что там происходит

На иранском ядерном объекте в Натанге зафиксировано радиоактивное загрязнение, однако его следы не обнаружены за пределами территории комплекса. Это свидетельствует о локализованном характере инцидента. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что данный объект входил в перечень целей последних израильских атак и заверило, что внимательно следит за развитием событий.

Утечка радиации на одном из ядерных объектов в Иране (фото из открытых источников)

Об этом сообщили в сети X официальные представители МАГАТЭ, ссылаясь на заявление генерального директора Рафаэля Гросси, а также издание Tehran Times, цитирующее Организацию атомной энергии Ирана.

Гросси заверил, что уровни радиации за пределами комплекса в Натанге остаются стабильными.

Радиационный фон за пределами объекта в Натанге остался без изменений. Тип радиоактивного загрязнения, присутствующий внутри объекта, преимущественно альфа-частицы, может быть контролируем с помощью соответствующих защитных мер", — заявил глава МАГАТЭ.

После дальнейших контактов с иранскими властями он также подтвердил, что другие стратегические ядерные объекты, в частности, завод по обогащению топлива в Фордо и комплекс в Исфахане, не пострадали. По данным иранской стороны, атомная электростанция в Бушере также не являлась объектом нападения, и там не зафиксировано повышение радиационного фона.

МАГАТЭ продолжает поддерживать постоянную связь с находящимися в Иране иранскими властями и инспекторами Агентства с целью тщательного мониторинга ситуации, которая, как отмечается, вызывает серьезную обеспокоенность.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что как Израиль уничтожил иранских генералов . Израиль намерен продолжать военную операцию против Ирана как минимум в течение следующих двух недель. Основными объектами для ударов израильских сил ядерная программа Ирана, военное руководство и ракетные запасы. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя Израиля.

Как отмечает издание, кампания, целью которой является сдерживание Ирана, еще далека от завершения. По словам источника, ключевыми мишенями остаются важнейшие элементы иранской военной инфраструктуры: ядерные объекты, центры управления и арсеналы ракет. Такая стратегия призвана не только опередить возможную угрозу, но существенно ограничить потенциал Тегерана для ответа.