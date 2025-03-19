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В Иране прошел «кровавый дождь»: жуткое зрелище

В Иране выпал дождь, окрасивший воду в кроваво-красный цвет

сегодня, 12:24
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Ткачик Олеся

Недавно на острове Ормуз в Иране выпал дождь, окрасивший воду в алый цвет. Видео редкого природного явления быстро распространилось по сети, собрав более миллиона просмотров, сообщает Independent.

В Иране прошел «кровавый дождь»: жуткое зрелище

Кровавый дожди в Иране

По словам очевидцев, на прошлой неделе туристы стали свидетелями, как красная дождевая вода стекала по скалам вдоль побережья острова. Ученые объясняют, что причина этого феномена состоит в высоком содержании окисленного железа в местной почве.

Как отметили в Земной обсерватории NASA, остров Ормуз – это соляной купол, состоящий из каменной соли, гипса, ангидрита и других минералов, поднявшихся на поверхность из-за движения земной коры.

Издание подчеркивает, что подобное явление случается, когда красная пыль или частицы минералов смешиваются с дождевой водой, придавая ей насыщенный малиновый оттенок. Именно так произошло на Ормуге, где осадки взаимодействовали с богатой железом почвой.

Интересно, что красная почва острова настолько насыщена минералами, что ее используют в местной кулинарии. К примеру, из него готовят традиционный хлеб "томши". Однако ученые предостерегают: из-за возможного содержания тяжелых металлов употребление такой почвы в пищу может быть опасным.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Украине также наблюдаются необычные погодные явления. В частности, серьезное ухудшение качества воздуха в восточных и северо-восточных регионах Украины отмечают синоптики. Например, в Сумском гидрометцентре отмечают, что такое явление возникло из-за "заброса" атмосферным вихрем пыли и смога с территории "московии".




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Источник: https://www.independent.co.uk/news/science/iran-blood-rain-mystery-shoreline-b2717676.html
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