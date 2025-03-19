В Иране сотни людей потеряли конечности, тысячи получили ранения: что произошло

Во время празднования Фестиваля огня в Иране погибли 19 человек, еще 5568 получили травмы, сообщает TRT Haber.

Фестиваль огня в Иране

По официальным данным, среди пострадавших 338 человек потеряли конечности, а 1 557 получили травмы глаз.

"Количество людей, погибших в Иране во время празднований и подготовки праздника Чахаршанбе-Сури, проводимых в последнюю среду года по исламскому календарю, возросло до 19, а количество раненых — до 5568", — говорится в сообщении.

Несмотря на предупреждение полиции о запрете использования взрывчатых веществ и контроле за их применением с помощью беспилотников, избежать жертв и ранений не удалось.

Известно, что Чахаршанбе-Сури, или Фестиваль огня, — древний иранский праздник, отмечаемый накануне Навруза. Оно символизирует приход весны и обновление природы. Во время празднований люди традиционно прыгают через костры, запускают фейерверки, используют самодельную взрывчатку и бенгальские огни.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что недавно на острове Ормуз в Иране выпал дождь, который окрасил воду в алый цвет. Видео редкого природного явления быстро распространилось по сети, собрав более миллиона просмотров. По словам очевидцев, на прошлой неделе туристы стали свидетелями, как красная дождевая вода стекала по скалам вдоль побережья острова. Ученые объясняют, что причина этого феномена состоит в высоком содержании окисленного железа в местной почве.

Как отметили в Земной обсерватории NASA, остров Ормуз – это соляной купол, состоящий из каменной соли, гипса, ангидрита и других минералов, поднявшихся на поверхность из-за движения земной коры.



