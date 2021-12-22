В Израиле начинают вводить четвертую дозу от коронавируса

Власти Израиля объявили, что страна входит в пятую волну распространения коронавируса и готова вводить четвертую бустерную дозу вакцины от ковида всем медицинским работникам и людям старше 60 лет. Об этом сообщает BBC.

Вакцинация. Фото из открытых источников

Напомним, израильские граждане были первыми в мире, получившими третью дозу от коронавируса, а теперь будут первопроходцами и во введении четвертой. Также здесь сократили период между введением второй и третьей дозы с пяти месяцев до трех. И вообще третья бустерная доза в этой стране обязательна. Без трех прививок, израильтяне не имеют права заходить в закрытые помещения, а значит, посещать заведения торговли и отдыха, спортзалы, культурные мероприятия.



На такие шаги власти страны пошли из-за обострения ситуации с распространением нового штамма вируса "омикрон", несмотря на то, что ранее Всемирная организация здравоохранения обращалась в мировое сообщество с просьбой отказаться от бустерных доз до конца этого года.

"Нечего ждать. Идите и вакцинируйтесь," — написал в Twitter премьер министр Израиля Нафтали Беннет.

Согласно рекомендациям производителей вакцин, четвертую дозу можно вводить уже через четыре месяца после третьей.

Кроме этого, в Израиле с 26 декабря по 26 января часть работников общественного сектора будет переведена на дистанционную работу. На дистанционку пойдут и невакцинированные школьники старших классов в "оранжевой" и "красной" зонах. Кроме того, школьникам государство перестанет оплачивать тесты на антигены и переложит это на плечи родителей.



Между тем, в министерстве здравоохранения Украины сообщили, что третью дозу получили 325 украинцев.

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