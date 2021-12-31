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В Израиле роженица одновременно заболела гриппом и коронавирусом.

В Израиле – первый случай одновременного заболевания COVID-19 и гриппом

сегодня, 20:50
Автор:

Лиля Воробьева
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На территории Израиля зарегистрирован случай, когда молодая мама одновременно заболела COVID-19 и гриппом. Этот первый диагноз называется "флурона". Отмечается, что больная жительница Израиля не была привита. Об этом информирует медиа " Эдиот Ахронот ".

В Израиле роженица одновременно заболела гриппом и коронавирусом.

Женщина одновременно заболела 2 вирусами (фото из открытых источников)

По словам заведующего отделением гинекологии медцентра "Бейлинсон", профессора Арнона Вижницера, у молодой мамы был сразу диагностирован грипп и коронавирус, как только ее доставили в больницу. Проведенные тесты на эти болезни показали положительные результаты. Их провели повторно и снова проверили диагноз. Сейчас опасность миновала и больная чувствует себя гораздо лучше.

Как пишет СМИ, представители израильского Министерства здравоохранения исследуют этот случай. Они не исключают, что на территории страны возможны случаи параллельного заражения, но они не были установлены израильскими медиками.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Израиль одобрил четвертую вакцинацию против Covid для наиболее уязвимых слоев населения. Израиль расширяет свое предложение четвертой дозы вакцины против COVID-19 для престарелых, находящихся в заведениях по уходу. Такое заявление сделал в пятницу, 31 декабря, министр здравоохранения Ницан Горовиц, ссылаясь на высокий уровень риска и уязвимость к инфекциям у пожилых людей. В четверг, 30 декабря, генеральный директор министерства здравоохранения Нахман Эш одобрил четвертую дозу для людей с ослабленной иммунной системой, и введение этих уколов началось уже на следующий день. В понедельник, 27 декабря, израильская больница ввела четвертые дозы вакцины тестовой группе медицинских работников в рамках, как она назвала, первого крупного исследования относительно того, поможет второй раунд ускорителей бороться со штаммом коронавируса Omicron.


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Источник: https://www.yediot.co.il/home/0,7340,L-3630,00.html
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