В Израиле угрожают ликвидировать ядерную программу в еще одной стране

Член Центрального комитета Израильской лейбористской партии и бывший замминистра обороны Меир Масри заявил, что после военного конфликта с Ираном Израиль может нацелиться на Пакистан, чтобы ликвидировать его ядерную программу.

И Израиле угрожают уничтожить ядерную программу Пакистана. Фото из открытых источников

Меир Масри на платформе X заявил о возможности Израиля начать новую военную кампанию против Пакистана. По его словам, Израиль мог бы атаковать ядерную программу мусульманской страны.

"После кампании Ирана мы можем попытаться ликвидировать ядерную программу Пакистана", – заявил Масри.

Напомним, что новое обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло в ночь на 13 июня, когда Израиль атаковал ядерные и военные объекты в Иране. Иран ответил воздушными атаками, направленными против Израиля. Причиной атаки в Израиле назвали ядерную программу Ирана, которая позволит Тегерану создать ядерное оружие.

28 мая 1998 года Пакистан присоединился к клубу ядерных держав. Это произошло после проведения атомных испытаний в горах Чагай. По состоянию на 2025 год Пакистан владеет около 170 ядерными боеголовками.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что офицер Корпуса стражей исламской революции пригрозил сбросить ядерную бомбу на Израиль. По его словам, это мог бы сделать союзник Ирана Пакистан. Однако в Исламабаде отвергли такие заявления.

Также "Комментарии" писали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал вариант окончания войны с Ираном. По его словам, одним из вариантов, когда военный конфликт может быть завершен, станет ликвидация верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.