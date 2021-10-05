В Израиле вакцинированная девушка умерла от CОVID-19

В Израиле от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерла молодая девушка. Пациентка была вакцинирована двумя дозами. Об этом пишет ТСН.



В больнице умерла девушка, которая была вакцинирована, фото из открытых источников

Известно, что 17-летнюю девушку перевели в состояние медикаментозной комы. Пациентка заболела несколько недель назад, анализ на коронавирус показал положительный результат. Молодая жительница Израиля сначала лечилась в клинике в городе Хадера, расположенном в Хайфском округе, недалеко от Тель-Авива. Однако ее состояние ухудшалось. Тогда пациентку перевезли в медицинский центр "Рамбам" в том же городе. У нее начались нарушения в работе внутренних органов. Предварительная причина смерти — отказ внутренних органов.



По официальной статистике, в Израиле зафиксировано 2568 новых случаев заражения коронавирусом в сутки. По состоянию на 1 октября за неделю умерло 115 человек. В общем четвертая волна эпидемии уже идет на спад. По данным министерства здравоохранения Израиля, первую дозу вакцины против коронавируса получило 66% населения, из них 90% взрослых, вторую дозу — 61% населения, из них 83% взрослых. Третью дозу получили 38% населения, из них 52% взрослых.

Как сообщал портал "Комментарии", в СНБО рассказали, когда ожидать пика заболеваемости на коронавирус. Чиновник отметил, что число занятых коек в ковидных медучреждениях может достичь 50 тысяч одновременно.

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