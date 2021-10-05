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В Израиле вакцинированная девушка умерла от CОVID-19

Предварительная причина смерти - отказ внутренних органов

сегодня, 16:05
Автор:

Козлова Альбіна

В Израиле от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерла молодая девушка. Пациентка была вакцинирована двумя дозами. Об этом пишет ТСН.

В Израиле вакцинированная девушка умерла от CОVID-19

В больнице умерла девушка, которая была вакцинирована, фото из открытых источников

Известно, что 17-летнюю девушку перевели в состояние медикаментозной комы. Пациентка заболела несколько недель назад, анализ на коронавирус показал положительный результат. Молодая жительница Израиля сначала лечилась в клинике в городе Хадера, расположенном в Хайфском округе, недалеко от Тель-Авива. Однако ее состояние ухудшалось. Тогда пациентку перевезли в медицинский центр "Рамбам" в том же городе. У нее начались нарушения в работе внутренних органов. Предварительная причина смерти — отказ внутренних органов.

По официальной статистике, в Израиле зафиксировано 2568 новых случаев заражения коронавирусом в сутки. По состоянию на 1 октября за неделю умерло 115 человек. В общем четвертая волна эпидемии уже идет на спад. По данным министерства здравоохранения Израиля, первую дозу вакцины против коронавируса получило 66% населения, из них 90% взрослых, вторую дозу — 61% населения, из них 83% взрослых. Третью дозу получили 38% населения, из них 52% взрослых.

Как сообщал портал "Комментарии", в СНБО рассказали, когда ожидать пика заболеваемости на коронавирус. Чиновник отметил, что число занятых коек в ковидных медучреждениях может достичь 50 тысяч одновременно.

Также ранее мы писали, что в Донецке настоящая катастрофа с заболеваемостью на коронавирус. Точных данных о заболеваемости в городе никто не озвучивает, но не только потому, что их скрывают, а еще и из-за того, что такую статистику никто не ведет. Хотя в больницах уже нет мест, а кислородные концентраторы в страшном дефиците.


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Источник: https://tsn.ua/ru/svit/dvazhdy-vakcinirovalas-ot-koronavirusa-umerla-17-letnyaya-devushka-1881262.html
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