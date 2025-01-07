В мире может начаться еще одна опасная война: одна из сторон уже готовится

Израиль должен готовиться к потенциальной конфронтации с Турцией, которая, по мнению аналитиков, может стать более опасным противником, чем Иран. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на отчет, подготовленный экспертами по заказу израильского правительства.

Израиль и Турция могут вступить в конфликт (фото из открытых источников)

Согласно отчету, стремление Турции восстановить влияние на территории бывшей Османской империи может повлечь за собой напряженность в отношениях с Израилем и даже привести к прямому конфликту. Особое внимание уделено риску роста турецкого влияния в Сирии.

"Угроза со стороны Сирии может перерасти во что-то даже более опасное, чем иранская угроза", – говорится в отчете. Авторы предупреждают, что поддерживаемые Турцией силы могут действовать как посредники, дестабилизируя регион и создавая дополнительные вызовы для Израиля.

В документе предложено увеличить оборонный бюджет Израиля на 15 миллиардов шекелей (приблизительно 4 миллиарда долларов) в течение следующих пяти лет, чтобы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) была готова к новым вызовам.

Основные рекомендации отчета:

Приобретение дополнительных истребителей, самолетов-заправщиков, беспилотников и спутников для укрепления способности наносить удары на больших расстояниях.

Усиление системы противовоздушной обороны.

Строительство укрепленного барьера безопасности вдоль долины реки Иордан, несмотря на возможные дипломатические осложнения с Иорданией.

"Мы являемся свидетелями фундаментальных изменений на Ближнем Востоке. Иран долгое время был нашей самой большой угрозой, но на сцену выходят новые силы, и мы должны быть готовы к неожиданностям. Этот отчет дает нам дорожную карту для обеспечения будущего Израиля", – заявил премьер. -министр Биньямин Нетаньяху.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Эрдоган назвал следующую страну, которую будет атаковать Израиль. Президент Турции Реджеп Эрдоган прокомментировал военную операцию Израиля в приграничных районах Ливана и заявил, что следующей целью израильских войск может стать Турция.

Реджеп Эрдоган по случаю открытия парламента после двухмесячного перерыва выступил с речью, в которой раскритиковал Израиль. По его словам, Израиль после военных действий в Палестине и "террористических атак" в Ливане впоследствии может якобы атаковать Турцию.

