В мире может начаться еще одна война между ядерными державами через 2-4 дня

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что война с Индией может начаться уже в ближайшие четыре дня.

Ситуация между Индией и Пакистаном обостряется (фото из открытых источников)

Об этом он сказал в эфире канала Samaa TV.

"Над регионом сгущаются облака войны, напряженность в отношениях между Пакистаном и Индией достигла угрожающего уровня. Потенциально война между двумя странами может начаться в ближайшие два-четыре дня", — подчеркнул министр.

Асиф также выразил мнение, что нападение на туристов в Кашмире было якобы срежиссировано Индией. Он призвал создать международную комиссию под эгидой ООН или с участием региональных государств для независимого расследования инцидента.

"Инцидент в Пахалгаме — полное вранье", — заявил глава оборонного ведомства Пакистана, комментируя ситуацию в поселке, где напали на туристов.

Напомним, что ранее Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что Индия готовится к военному вторжению в его страну. Об этом он сообщил в комментарии агентству Reuters.

Асиф считает, что после обстрела туристов в Пахалгаме, в результате которого погибли 26 человек, вторжение Индии стало неизбежным.

"Мы усилили наши силы, потому что это то, что сейчас неизбежно. Поэтому в этой ситуации нужно принять некоторые стратегические решения, потому эти решения были приняты", – сказал глава оборонного ведомства Пакистана.



По словам министра, риторика Индии становится все более агрессивной. Он отметил, что пакистанские военные уже проинформировали правительство о возможности нападения на Индию. Агентство напоминает, что Индия обвиняет Пакистан в поддержке боевиков в регионе Кашмир, на который претендуют оба государства. Из-за этого региона страны уже неоднократно вступали в военные конфликты.