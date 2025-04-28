В мире может начаться еще одна война между ядерными державами через 2-4 дня

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Лиля Воробьева
Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что война с Индией может начаться уже в ближайшие четыре дня.
Ситуация между Индией и Пакистаном обостряется (фото из открытых источников)
Об этом он сказал в эфире канала Samaa TV.
Асиф также выразил мнение, что нападение на туристов в Кашмире было якобы срежиссировано Индией. Он призвал создать международную комиссию под эгидой ООН или с участием региональных государств для независимого расследования инцидента.
"Инцидент в Пахалгаме — полное вранье", — заявил глава оборонного ведомства Пакистана, комментируя ситуацию в поселке, где напали на туристов.
Напомним, что ранее Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что Индия готовится к военному вторжению в его страну. Об этом он сообщил в комментарии агентству Reuters.Асиф считает, что после обстрела туристов в Пахалгаме, в результате которого погибли 26 человек, вторжение Индии стало неизбежным.
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