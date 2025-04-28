logo

BTC/USD

94516.51

ETH/USD

1787.30

LTC/USD

85.18

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

47.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток В мире может начаться еще одна война между ядерными державами через 2-4 дня
commentss НОВОСТИ Все новости

В мире может начаться еще одна война между ядерными державами через 2-4 дня

Ситуация между Индией и Пакистаном обостряется.

28 апреля 2025, 22:26
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что война с Индией может начаться уже в ближайшие четыре дня.

В мире может начаться еще одна война между ядерными державами через 2-4 дня

Ситуация между Индией и Пакистаном обостряется (фото из открытых источников)

Об этом он сказал в эфире канала Samaa TV.

"Над регионом сгущаются облака войны, напряженность в отношениях между Пакистаном и Индией достигла угрожающего уровня. Потенциально война между двумя странами может начаться в ближайшие два-четыре дня", — подчеркнул министр.

Асиф также выразил мнение, что нападение на туристов в Кашмире было якобы срежиссировано Индией. Он призвал создать международную комиссию под эгидой ООН или с участием региональных государств для независимого расследования инцидента.

"Инцидент в Пахалгаме — полное вранье", — заявил глава оборонного ведомства Пакистана, комментируя ситуацию в поселке, где напали на туристов.

Напомним, что ранее Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что Индия готовится к военному вторжению в его страну. Об этом он сообщил в комментарии агентству Reuters.

Асиф считает, что после обстрела туристов в Пахалгаме, в результате которого погибли 26 человек, вторжение Индии стало неизбежным.

"Мы усилили наши силы, потому что это то, что сейчас неизбежно. Поэтому в этой ситуации нужно принять некоторые стратегические решения, потому эти решения были приняты", – сказал глава оборонного ведомства Пакистана.

По словам министра, риторика Индии становится все более агрессивной. Он отметил, что пакистанские военные уже проинформировали правительство о возможности нападения на Индию. Агентство напоминает, что Индия обвиняет Пакистан в поддержке боевиков в регионе Кашмир, на который претендуют оба государства. Из-за этого региона страны уже неоднократно вступали в военные конфликты.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.samaa.tv/2087332512-khawaja-asif-warns-india-pakistan-war-may-break-out-in-2-4-days
Теги:

Новости

Все новости