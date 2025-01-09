Израиль должен подготовиться к потенциальной войне с Турцией, заявили в правительственном израильском Комитете Нагеля. Об этом сообщил The Jerusalem Post.

Иллюстративное фото

В Комитете считают, что Анкара стремится возобновить влияние, которое имело при Османской империи, что потенциально может привести к обострению отношений с Израилем. Также существует вероятность, что Турция будет сотрудничать с новыми властями Сирии, которые "будут действовать как посредник, принося региональную нестабильность".

"Угроза, происходящая от Сирии и Турции, может вырасти в более серьезную опасность, чем иранская угроза", — говорится в докладе, представленном руководству страны.

В этой связи комитет рекомендует Израилю увеличить оборонный бюджет, инвестировать в закупку дополнительной авиации, беспилотников, спутников, систем противовоздушной обороны и другого военного оборудования.

"Мы наблюдаем значительные изменения на Ближнем Востоке. Иран долгое время оставался нашей главной угрозой, но сейчас на арене появляются новые силы, и мы должны быть готовы к неожиданностям. Этот доклад дает нам план действий по обеспечению будущего Израиля", — отметил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на оккупированных территориях происходит активная переброска военной техники тягачами. Преимущественно из Новоазовского направления (из России) через Мариуполь в Бердянское и Никольское направление почти в равном количестве. Об этом сообщает советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко по информации Мариупольского сопротивления.

"Важная особенность. Все это происходит при обеспечении патрулей по всему прохождению колонны. В Никольской громаде Мариупольского района началось накопление живой силы и частично техники (мотопехотного направления) в близком к Розовскому району", — отметил он.