В мире началась новая война: на границе между Афганистаном и Пакистаном начались бои (ВИДЕО)

В спорной приграничной зоне Бахрамча, расположенной в провинции Гильменд, 29 мая произошли боевые столкновения между вооруженными силами Афганистана и Пакистана. Конфликт стал очередным проявлением напряженности в регионе, где обе страны имеют территориальные претензии.

Талибы (фото из открытых источников)

Об этом сообщает "Al Arabiya". По имеющейся информации, конфликт обострился на фоне строительства новых пограничных контрольно-пропускных пунктов с пакистанской стороны.

Возведение инфраструктуры на границе привело к обострению ситуации и стало поводом для серьезных столкновений между пакистанскими военными и талибами, контролирующими приграничные районы афганской провинции Гильменд.

В результате боевых действий пограничная зона полностью закрыта для транспортного сообщения, что значительно усложнило логистику и передвижение в зоне конфликта.

Ситуация остается критически напряженной — обе стороны не достигли договоренности по прекращению огня или мирному урегулированию конфликта.

Согласно сообщениям, боевые действия начались именно в районе города Бахрамча в Афганистане. Этот отдаленный пограничный городок расположен к северу от афганско-пакистанской границы. Южнее населенного пункта функционирует небольшой официальный пограничный переход между двумя государствами.

Во время войны в Афганистане, продолжавшейся с 2001 по 2021 год, Бахрамча являлась важным логистическим узлом для талибов, которые использовали это место для контрабанды мака в Пакистан с последующей переработкой на опиум. В 2011 году во время рейда 3-й легкий бронетанковый разведывательный полк уничтожил более 100 боевиков Талибана, что нанесло серьезный удар по наркотрафику в регионе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Пакистане был озвучен ультиматум для прекращения боевых действий в Индии. Пакистан выразил готовность снизить уровень военной напряженности в регионе при условии, что Индия прекратит агрессивные действия, в том числе военную операцию под названием "Синдур". Об этом в интервью телеканалу Bloomberg заявил министр обороны Исламской Республики Хаваджа Асиф.

"Мы не заинтересованы в эскалации конфликта. Если Индия прекратит агрессию, мы немедленно приостановим военную активность. Однако, пока продолжаются атаки на наши позиции, мы вынуждены защищаться", — подчеркнул министр.