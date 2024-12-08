В ООН отреагировали на свержение режима Асада в Сирии

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Slava Kot
Специальный представитель ООН в Сирии Гейр Педерсен сделал первое заявление по свержению режима Башара Асада. Ооновский дипломат призвал к спокойствию и деэскалации в Сирии после захвата повстанцами Дамаска.
Гейр Педерсен. Фото: UN Photo/Loey Felipe
8 декабря сирийские повстанцы объявили об установлении контроля над столицей страны Дамаском и заявили о свержении правительства Башара Асада. Эти события прокомментировал специальный представитель ООН в Сирии Гейр Педерсен.
Кроме того Педерсен призвал повстанцев "запустить процесс, ведущий к реализации законных стремлений сирийского народа". По его словам, ООН готовы поддержать сирийцев в его путешествии к стабильному и инклюзивному будущему.
Напомним, что повстанцы сообщили о взятии под свой контроль Сирии, включая столицу страны, назвав это новым этапом в политической жизни. Премьер-министр Сирии Мохаммад Гази аль-Джалали остался в Дамаске и согласился передать власть повстанцам.
Сирийский диктатор Башар Асад, вероятно, попытался скрыться из страны. СМИ сообщают, что он воспользуется российским самолетом Ил-76Т, который вскоре после вылета скрылся с радаров.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Байдена отреагировали на свержение режима и бегство Асада из Сирии.
Также "Комментарии" писали о Дональде Трампе, который на фоне падения режима Асада в Сирии заявил о слабости Путина и призвал Украину и Россию к немедленным мирным переговорам.
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