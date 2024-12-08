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В ООН отреагировали на свержение режима Асада в Сирии

ООН призывает к деэскалации и избегать кровопролития в Сирии.

сегодня, 11:25
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Автор:
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Slava Kot

Специальный представитель ООН в Сирии Гейр Педерсен сделал первое заявление по свержению режима Башара Асада. Ооновский дипломат призвал к спокойствию и деэскалации в Сирии после захвата повстанцами Дамаска.

В ООН отреагировали на свержение режима Асада в Сирии

Гейр Педерсен. Фото: UN Photo/Loey Felipe

8 декабря сирийские повстанцы объявили об установлении контроля над столицей страны Дамаском и заявили о свержении правительства Башара Асада. Эти события прокомментировал специальный представитель ООН в Сирии Гейр Педерсен.

"Я повторяю свой призыв к деэскалации, спокойствию, избеганию кровопролития и защите гражданских лиц в соответствии с международным гуманитарным правом", — сказал Педерсен.

Кроме того Педерсен призвал повстанцев "запустить процесс, ведущий к реализации законных стремлений сирийского народа". По его словам, ООН готовы поддержать сирийцев в его путешествии к стабильному и инклюзивному будущему.

Напомним, что повстанцы сообщили о взятии под свой контроль Сирии, включая столицу страны, назвав это новым этапом в политической жизни. Премьер-министр Сирии Мохаммад Гази аль-Джалали остался в Дамаске и согласился передать власть повстанцам.

Сирийский диктатор Башар Асад, вероятно, попытался скрыться из страны. СМИ сообщают, что он воспользуется российским самолетом Ил-76Т, который вскоре после вылета скрылся с радаров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Байдена отреагировали на свержение режима и бегство Асада из Сирии.

Также "Комментарии" писали о Дональде Трампе, который на фоне падения режима Асада в Сирии заявил о слабости Путина и призвал Украину и Россию к немедленным мирным переговорам.



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