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В Палестине обстреляли автобус со студентами: что известно

В Израиле задержаны подозреваемые и терроризм

сегодня, 12:05
Автор:

Козлова Альбіна
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В Палестине неизвестные обстреляли автобус, где ехали студенты. Израильские военные 19 декабря задержали четырех подозреваемых, которые могут быть причастны к обстрелу автобуса со студентами на оккупированном Западном берегу. Об этом пишет АР.

В Палестине обстреляли автобус со студентами: что известно

В Израиле погиб студент во время обстрела, фото из открытых источников

Известно, что инцидент произошел 16 декабря вблизи Хоуша. В автобусе ехали студенты еврейской семинарии. Один из молодых евреев был убит, двое получили огнестрельные ранения.

Израильские власти рассказали, что подозреваемых в теракте арестовали в селе Силат-эль-Хааретия на севере Западного берега Иордана. В настоящее время идет расследование смертельного инцидента на несанкционированном блокпосте. Полицейские нашли тайник с оружием и боеприпасами, которые могут принадлежать подозреваемым.

Нападения на жителей Израиля со стороны палестинцев продолжаются. Ранее палестинец напал с ножом и нанес серьезные ранения еврею у Старого города Иерусалима. Боевики стреляли в прохожих в Старом городе, погиб израильтянин.

Израиль захватил Восточный Иерусалим и Западный берег в войне на Ближнем Востоке 1967 году, и сейчас на этих территориях проживает более 700 000 израильских поселенцев. Палестинцы считают Восточный Иерусалим и Западный берег частями будущего независимого государства.

Как сообщал портал "Комментарии", Израильское правительство продлило запрет туристических визитов черед распространения штамма "омикрон" до 29 декабря. Въезд в Израиль будут разрешать иностранцам в исключительных случаях, туристические путешествия пока отменяются. Власти Израиля пополнили список стран "красной" зоны, куда запретили поездки гражданам своего государства.


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Источник: https://apnews.com/article/middle-east-jerusalem-israel-shootings-arrests-721a9669a753ea4204429172a0129354
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