В Сирии атаковали российскую авиабазу Хмеймим: погибли военные

20 мая в Сирии произошло вооруженное нападение на российскую авиабазу Хмеймим, которая в течение многих лет была ключевым элементом военного присутствия Москвы на Ближнем Востоке. По данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), атаку совершила вооруженная группировка, которую связывают с новыми сирийскими властями.

Российская база Хмеймим в Сирии попала под атаку

Курдское информационное агентство сообщает, что в результате атаки погибли по меньшей мере двое российских военных. Издание AP со ссылкой на сирийского чиновника и местного активиста подтверждает убийство двух солдат на военной базе, однако указывает, что неизвестно, были ли они русскими военными или сирийскими наемниками. Также известно, что два нападавших были убиты в ответ.

База Хмеймим на побережье Сирии и морской порт в Тартусе остаются последними военными объектами России за пределами бывшего СССР. В течение гражданской войны в Сирии именно отсюда РФ совершала операции в поддержку режима Асада.

Однако после декабрьского свержения сирийского диктатора, которого Россия десятилетиями поддерживала, будущее этих баз оказалось под угрозой. По сообщениям западных аналитиков, Москва еще в январе начала поэтапную эвакуацию военных из страны.

В апреле президент США Дональд Трамп отменил часть санкций, введенных против Сирии во времена Асада, что стало значительным изменением в Вашингтонской политике в отношении этого региона. В то же время, американская администрация усиливает дипломатическое давление на новые сирийские власти, настаивая на полном выводе российских сил с территории страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ЕС отменил санкции против Сирии.

Также "Комментарии" писали, что Сирия требует от Путина выдать Башара Асада.