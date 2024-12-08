В Сирии повстанцы свергли режим Асада: появилось официальное заявление

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Slava Kot
8 декабря сирийские повстанцы объявили об установлении контроля над столицей страны Дамаском и заявили о свержении правительства Башара Асада. По их словам, лидер Сирии скрылся из страны, открыв путь для нового этапа в истории государства. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Al Jazeera.
Повстанцы в Сирии свергли режим Асада
Повстанцы заявили, что "тиран Башар аль-Асад сбежал", что позволило провозгласить Дамаск "свободным городом".
Новый этап в политической жизни страны они предлагают начать с 12 декабря 2024, назвав эту дату символической для начала "новой эры" для Сирии. Премьер-министр Сирии Мохаммад Гази аль-Джалали остался в Дамаске и призвал к диалогу.
Несмотря на события, чиновники отмечают необходимость сохранить функционирование государственных учреждений.
По данным агентства Reuters, двое высокопоставленных офицеров сирийской армии подтвердили, что Башар Асад покинул Дамаск. Сообщается, что он мог воспользоваться российским самолетом Ил-76Т, который вскоре после вылета скрылся с радаров.
Напомним, что 13-летняя война в Сирии привела к гибели сотен тысяч человек и миллионам вынужденных переселенцев. Все началось в 2011 году с восстания против режима Асада, которое переросло в жестокий вооруженный конфликт. После длительной паузы в конце ноября 2024 года повстанцы начали новое наступление и за 11 дней свергли режим Асада.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп на фоне ситуации в Сирии сделал тревожное для Украины заявление.
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