В США заговорили о поражении Москвы: детали

В Сирии пал режим диктатора Башара Асада. Это события является стратегическим политическим поражением Москвы. Как передает портал "Комментарии", так считают американские аналитики Института изучения войны.

Путин и Асад. Фото: из открытых источников

Эксперты напомнили, что Россия вмешалась в сирийский вопрос в 2015 году, чтобы защитить режим Асада после того, как в 2011 году начались массовые протесты в рамках более масштабного движения "Арабская весна". Это как результат, спровоцировало гражданскую войну в Сирии и грозило сместить Асада.

В свою очередь российский диктатор Владимир Путин давно рассматривает "цветные революции", которые привели к появлению новых демократических правительств в бывших советских республиках, как угрозу стабильности и безопасности собственного режима.

Путин также более широко выступает против демократических движений за смещение авторитарных правителей, связанных с Кремлем, по всему миру. Он считает, что эти движения мешают его усилиям по созданию его воображаемого многополярного мира, в котором Россия и ее ключевые авторитетные союзники и партнеры играют важную роль.

Говоря о Сирии, аналитики отмечают, что неспособность или решение России не укреплять режим Асада в условиях быстрого наступления сирийской оппозиции по всей стране — также подорвет авторитет России как надежного и эффективного партнера в сфере безопасности во всем мире. Как результат, это негативно скажется на способности Путина заручиться поддержкой во всем мире для желаемого им многополярного мира.

"Быстрый крах режима Асада в Сирии — режима, который Кремль помогал поддерживать с 2015 года — является стратегическим политическим поражением Москвы и вверг Кремль в кризис, поскольку он стремится сохранить свою стратегическую военную базу в Сирии", — говориться в отчете.

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