В супермаркетах Израиля опустошают полки на фоне военной операции с Ираном

В Израиле на фоне военных действий с Ираном у людей началась паника. Как когда-то было в начале полномасштабной войны в Украине. Люди опустошают полки супермаркетов, запасаются едой и водой.

Ситуация в супермаркетах Израиля

В ходе ударов по Ирану израильтяне массово начали получать сообщения с предупреждением. The Times of Israel пишет , что около трех часов ночи появились сообщения об авиации над Ираком. Затем по всему Израилю взвыли сирены, а на телефоны израильтян поступили предупреждения о том, что ведется большое наступление и ожидается ответный ответ Ирана. Гражданам приказали оставаться вблизи защищенных мест.

Между тем, министр обороны Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение, а Израиль закрыл свое воздушное пространство. Начальник штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что армия "мобилизует десятки тысяч военных".

Позже в Израиле отменили приказ оставаться возле убежищ. Командование тыла Армии обороны Израиля отменило приказ оставаться вблизи защищенных районов по всей стране после того, как военные сообщили о перехвате беспилотников, запущенных с территории Ирана, пишет The Jerusalem Post.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Израиль сегодня ночью начал военную операцию против Ирана. Были нанесены удары по нескольким городам Ирана, направленные на подрыв ядерной программы и против военных объектов Ирана.