В супермаркетах Израиля опустошают полки на фоне военной операции с Ираном

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Недилько Ксения
В Израиле на фоне военных действий с Ираном у людей началась паника. Как когда-то было в начале полномасштабной войны в Украине. Люди опустошают полки супермаркетов, запасаются едой и водой.
Ситуация в супермаркетах Израиля
В ходе ударов по Ирану израильтяне массово начали получать сообщения с предупреждением. The Times of Israel пишет , что около трех часов ночи появились сообщения об авиации над Ираком. Затем по всему Израилю взвыли сирены, а на телефоны израильтян поступили предупреждения о том, что ведется большое наступление и ожидается ответный ответ Ирана. Гражданам приказали оставаться вблизи защищенных мест.
Между тем, министр обороны Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение, а Израиль закрыл свое воздушное пространство. Начальник штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что армия "мобилизует десятки тысяч военных".
Позже в Израиле отменили приказ оставаться возле убежищ. Командование тыла Армии обороны Израиля отменило приказ оставаться вблизи защищенных районов по всей стране после того, как военные сообщили о перехвате беспилотников, запущенных с территории Ирана, пишет The Jerusalem Post.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что Израиль сегодня ночью начал военную операцию против Ирана. Были нанесены удары по нескольким городам Ирана, направленные на подрыв ядерной программы и против военных объектов Ирана.
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