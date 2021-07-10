В Таджикистане произошло землетрясение, пять человек погибли

В субботу, 10 июля в 07:14 по местному времени на территории Таджикистана было зафиксировано землетрясение. Сила подземных толчков в эпицентре землетрясения составила 5 — 6 баллов. Об этом сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям Таджикистана.

Сила подземных толчков землетрясения составила 5 - 6 баллов. Фото: pexels

В результате мощного землетрясения погибли пять человек. Кроме того, двое несовершеннолетних получили ранения, их госпитализировали в больницу. Эпицентр землетрясения находился в 165 километрах от столицы Таджикистана Душанбе. Сила подземных толчков землетрясения составила 5 — 6 баллов, в столице страны — 2 — 3 балла.

"Комментарии" в июне писали, что в украинских Карпатах произошло землетрясение магнитудой 2,6 по шкале Рихтера. Это было второе за неделю землетрясение. Сообщается, что подземные толчки зафиксировали в 16:32 измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона в селе Пасечная Надворнянского района Ивано-Франковской области. К счастью, землетрясение прошло, не оставив негативных последствий. Местные жители не обращались за помощью в ГСЧС. К слову, первое землетрясение магнитудой 2, было зафиксировано 4 июня в селе Манява Ивано-Франковской области.



Ранее портал "Комментарии" писал, что в Риме из-за сильного шторма затопило улицы и дома. Спасателям пришлось эвакуировать детей и воспитателей из детских садов и освобождать от водных ловушек пострадавших. Накануне местных жителей предупреждали о сильном дожде с градом, но шторм оказался сильнее. Всего за несколько минут выпало 80 миллиметров воды — улицы и дома в столице были затоплены. Больше всего пострадала северная часть Рима. В службу спасения поступило тысячи звонков. Спасатели освобождали людей из водных ловушек. Были затоплены детские сады. Родители рассказывают, что вода заполняла помещение очень быстро — за считанные минуты она была уже на уровне пояса. Спасателям пришлось оперативно эвакуировать детей и учителей. Всех доставили в соседний отель.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!