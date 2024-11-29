В ВР войну в Сирии назвали пазлом Третьей мировой войны

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Ткачик Олеся
Наступление джихадистов на контролируемый режимом Асада Алеппо в Сирии является одной из составляющих, одним из пазлов Третьей мировой, считает нардеп Богдан Яременко. По его словам, возобновленные боевые действия в Сирии являются прямым следствием двух других тесно связанных между собой войн – российской агрессии против Украины и конфликта на Ближнем Востоке.
Сирийские повстанцы
Восстановление режимом Башара Асада по контролю над значительной частью территории Сирии стало возможно благодаря военной помощи России и Ирана.
Как говорит Яременко, россияне предоставили в распоряжение сирийского режима мощное авиационное соединение, которое в условиях отсутствия серьезных средств ПВО у повстанцев, варварски и безнаказанно "утюжило" сирийские города и села ракетно-бомбовыми ударами. Иран и их прокси Хезболла предоставили Сирии наиболее боеспособные сухопутные части и соединения.
По словам нардепа, это не могли не заметить джихадисты, при поддержке Турции сохранившие контроль над некоторыми северными районами Сирии. То есть, подчеркнул политик, руками Украины и Израиля в Сирии создана принципиально новая ситуация и начинается новый этап фрагментации и раскола этого государства.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 27 ноября военные группировки антиасадовской оппозиции "Гаят Тахрир аш-Шам" и "Сирийская национальная армия" начали масштабное наступление на Алеппо. Момент для удара выбрали удачно, потому что союзники президента Башара Асада ослаблены.
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