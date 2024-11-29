В ВР войну в Сирии назвали пазлом Третьей мировой войны

Наступление джихадистов на контролируемый режимом Асада Алеппо в Сирии является одной из составляющих, одним из пазлов Третьей мировой, считает нардеп Богдан Яременко. По его словам, возобновленные боевые действия в Сирии являются прямым следствием двух других тесно связанных между собой войн – российской агрессии против Украины и конфликта на Ближнем Востоке.

Сирийские повстанцы

Восстановление режимом Башара Асада по контролю над значительной частью территории Сирии стало возможно благодаря военной помощи России и Ирана.

Как говорит Яременко, россияне предоставили в распоряжение сирийского режима мощное авиационное соединение, которое в условиях отсутствия серьезных средств ПВО у повстанцев, варварски и безнаказанно "утюжило" сирийские города и села ракетно-бомбовыми ударами. Иран и их прокси Хезболла предоставили Сирии наиболее боеспособные сухопутные части и соединения.

"Но прошло время, и Россия была вынуждена забрать все ценное из Сирии и бросить в горнило войны в Украине. Не только авиацию, но и самую профессиональную часть так называемых вагнеровцев. Израиль, отвечая на ужасную террористическую атаку в октябре 2023 года, методично выбивает все и всех, кого долгие годы лелеял и вооружал Иран. Включая с самыми иранскими военными в Сирии", — отметил Яременко.

По словам нардепа, это не могли не заметить джихадисты, при поддержке Турции сохранившие контроль над некоторыми северными районами Сирии. То есть, подчеркнул политик, руками Украины и Израиля в Сирии создана принципиально новая ситуация и начинается новый этап фрагментации и раскола этого государства.

"И хотя именно из-за профессионализма украинских военных сирийские джихадисты получили шанс на реванш в своей войне у нас там нет друзей и интересов, которые стоит отстаивать. За исключением одного – российское зло и преступники должны быть наказаны и уничтожены независимо от географии их присутствия", — подчеркнул нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 27 ноября военные группировки антиасадовской оппозиции "Гаят Тахрир аш-Шам" и "Сирийская национальная армия" начали масштабное наступление на Алеппо. Момент для удара выбрали удачно, потому что союзники президента Башара Асада ослаблены.



