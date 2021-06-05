В Йемене произошел мощный взрыв: погибли дети

Взрыв возле автозаправочной станции в йеменском городе Мариб унес жизни по меньшей мере 12 человек в субботу, сообщил медицинский источник агентству Reuters.



Взрыв на заправке в Йемене

Известно, что в местную больницу доставили десятки человек, многие из которых сильно обгорели. При этом 12 человек уже умерли от полученных травм, среди них – пятеро детей.

Подтвердив взрыв, власти города Мариб обвинили в инциденте ракетный удар боевиков-хуситов, сражающихся с коалицией во главе с Саудовской Аравией в гражданской войне в Йемене. В Facebook сообщалось, что погибли 14 человек.

Министры здравоохранения и информации в международно признанном йеменском правительстве также обвинили в нападении хуситов.

Связаться с силами хуситов для получения комментариев не удалось.

Регион Мариб является последним северным оплотом правительства, поддерживаемого Саудовской Аравией, которое с 2014 года ведет войну против сил хуситов, связанных с Ираном.

Житель Мариба сообщил агентству Рейтер, что взрыв произошел рядом с заправочной станцией на рынке Шабвани на окраине Мариба.

Саудовское государственное телевидение "Эль-Экбарайя"цитирует заявление йеменской армии о том, что хуситы нанесли удар по гражданским лицам в Марибе с помощью баллистической ракеты и беспилотника. Министр информации Йемена Муаммар аль-Эриани выступил с аналогичными обвинениями и назвал число погибших 17.

Бои за Мариб и его обширные газовые месторождения привели к гибели тысяч боевиков с обеих сторон и поставили под угрозу многолетние мирные усилия.

Соединенные Штаты обвинили хуситов в обострении гуманитарного кризиса в Йемене, напав на Мариб. подробнее

Гражданская война, которая в течение многих лет находилась в военном тупике, унесла жизни десятков тысяч людей и поставила Йемен на грань голода. Хуситы говорят, что они борются с коррумпированной системой и иностранной агрессией.

Ранее "Комментарии" писали, что на окраине оккупированного Луганска в районе Вергунка произошел мощный взрыв, причиной которого, предположительно, стал газ высокого давления. На месте взрыва развернули оперативный штаб. Пожар в следствие взрыва ликвидировали местные пожарные, работники экстренных служб и "правоохранители". Информации о пострадавших не было. Пожар был ликвидирован в течение нескольких часов. Сообщалось, что высота пламени достигала 20 метров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!