В Йемене произошел мощный взрыв: погибли дети

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Татьяна Веремеева
Взрыв возле автозаправочной станции в йеменском городе
Мариб унес жизни по меньшей мере 12 человек в субботу, сообщил медицинский
источник агентству Reuters.
Взрыв на заправке в Йемене
Известно, что в местную больницу доставили десятки
человек, многие из которых сильно обгорели. При этом 12 человек уже умерли от
полученных травм, среди них – пятеро детей.
Подтвердив взрыв, власти города Мариб обвинили в
инциденте ракетный удар боевиков-хуситов, сражающихся с коалицией во главе с
Саудовской Аравией в гражданской войне в Йемене. В Facebook сообщалось, что
погибли 14 человек.
Министры здравоохранения и информации в международно
признанном йеменском правительстве также обвинили в нападении хуситов.
Связаться с силами хуситов для получения комментариев не
удалось.
Регион Мариб является последним северным оплотом
правительства, поддерживаемого Саудовской Аравией, которое с 2014 года ведет
войну против сил хуситов, связанных с Ираном.
Житель Мариба сообщил агентству Рейтер, что взрыв
произошел рядом с заправочной станцией на рынке Шабвани на окраине Мариба.
Саудовское государственное телевидение "Эль-Экбарайя"цитирует
заявление йеменской армии о том, что хуситы нанесли удар по гражданским лицам в
Марибе с помощью баллистической ракеты и беспилотника. Министр информации
Йемена Муаммар аль-Эриани выступил с аналогичными обвинениями и назвал число
погибших 17.
Бои за Мариб и его обширные газовые месторождения привели
к гибели тысяч боевиков с обеих сторон и поставили под угрозу многолетние
мирные усилия.
Соединенные Штаты обвинили хуситов в обострении
гуманитарного кризиса в Йемене, напав на Мариб. подробнее
Гражданская война, которая в течение многих лет
находилась в военном тупике, унесла жизни десятков тысяч людей и поставила
Йемен на грань голода. Хуситы говорят, что они борются с коррумпированной
системой и иностранной агрессией.
Ранее "Комментарии" писали, что на окраине
оккупированного Луганска в районе Вергунка произошел
мощный взрыв, причиной которого, предположительно, стал газ высокого
давления. На месте взрыва развернули оперативный штаб.
Пожар в следствие взрыва ликвидировали местные пожарные, работники экстренных
служб и "правоохранители". Информации о пострадавших не было. Пожар был
ликвидирован в течение нескольких часов. Сообщалось, что высота пламени
достигала 20 метров.
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