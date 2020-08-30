В зеленой зоне Багдада снова упала ракета

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Татьяна Веремеева
Источники в иракской полиции сообщили в субботу, что ракета "Катюша" упала
в зеленой зоне Багдада. Пострадало жилое здание, среди людей пострадавших нет.
Об этом пишет Reuters.
Источники сообщили, что из посольства США внутри зоны, где находятся
правительственные здания и иностранные представительства, раздавались сирены, а
над ними парили вертолеты. Это была вторая такая атака на этой неделе после
того, как в четверг в Зеленой зоне упали три ракеты, также без потерь.
Вашингтон обвиняет в таких атаках поддерживаемые Ираном группы боевиков.
Иран напрямую не комментировал инциденты, но малоизвестные группы, которые, вероятно,
были связаны с ополченцами, связанными с Ираном, заявили о некоторых
нападениях.
Ирак, который часто оказывается ареной насилия из-за напряженности между
США и Ираном, старается не быть втянутым в какое-либо региональные стычки.
Ближний Восток был близок к полномасштабному конфликту в январе после того,
как в результате удара американского беспилотника в аэропорту Багдада были
убиты иранский генерал Касем Сулеймани и глава военизированных формирований
Ирака Абу Махди аль-Мухандис.
Ранее "Комментарии" писали, что Иран
отказался выплачивать Украине компенсацию за сбитый самолет.
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