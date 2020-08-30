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Главная Новости Мир Ближний Восток В зеленой зоне Багдада снова упала ракета
commentss НОВОСТИ Все новости

В зеленой зоне Багдада снова упала ракета

Среди людей пострадавших нет

сегодня, 01:50
Автор:

Татьяна Веремеева

Источники в иракской полиции сообщили в субботу, что ракета "Катюша" упала в зеленой зоне Багдада. Пострадало жилое здание, среди людей пострадавших нет. Об этом пишет Reuters.

Источники сообщили, что из посольства США внутри зоны, где находятся правительственные здания и иностранные представительства, раздавались сирены, а над ними парили вертолеты. Это была вторая такая атака на этой неделе после того, как в четверг в Зеленой зоне упали три ракеты, также без потерь.

В зеленой зоне Багдада снова упала ракета

Вашингтон обвиняет в таких атаках поддерживаемые Ираном группы боевиков. Иран напрямую не комментировал инциденты, но малоизвестные группы, которые, вероятно, были связаны с ополченцами, связанными с Ираном, заявили о некоторых нападениях.

Ирак, который часто оказывается ареной насилия из-за напряженности между США и Ираном, старается не быть втянутым в какое-либо региональные стычки.

Ближний Восток был близок к полномасштабному конфликту в январе после того, как в результате удара американского беспилотника в аэропорту Багдада были убиты иранский генерал Касем Сулеймани и глава военизированных формирований Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

Ранее "Комментарии" писали, что Иран отказался выплачивать Украине компенсацию за сбитый самолет.


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