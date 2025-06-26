Верховный лидер Ирана сделал первое заявление после прекращения огня: кому пригрозил

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил со своим первым публичным заявлением после прекращения огня между Ираном и Израилем. 86-летний аятолла пригрозил серьезным ответом на любой новый удар со стороны США.

Аятолла Али Хаменеи. Фото из открытых источников

26 июня государственное телевидение Ирана опубликовало заранее записанное выступление аятоллы Али Хаменеи, которое стало первым заявлением иранского верховного лидера после объявления перемирия. На видео Хаменеи говорит на фоне иранского флага и портрета своего предшественника Рухоллы Хомейни, угрожая США.

"Исламская Республика дала Америке пощечину. Она напала на одну из важных американских баз в регионе", – сказал Хаменеи.

Далее верховный лидер Ирана заявил, что Тегеран может снова атаковать военную базу США.

"То, что Исламская Республика имеет доступ к важным американским центрам в регионе и может принимать меры против них, если сочтет это нужным, — это не малый инцидент, это серьезный инцидент, и этот инцидент может повториться в будущем, если будет совершено нападение", — пригрозил Хаменеи.

Таким образом, Хаменеи ответил на недавние заявления президента США Дональда Трампа. Его спросили, нанесет ли Америка новый удар в случае возобновления Ираном своей ядерной программы, Трамп ответил коротко: "Конечно".

После начала обострения конфликта на Ближнем Востоке, особенно заявлений Нетаньяху и Трампа об изменении режима в Иране, аятолла Али Хаменеи скрывается в неизвестном месте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Иран готовится к смене власти. Названы главные претенденты на место аятоллы Али Хаменеи.

Также "Комментарии" писали, что президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал единственное условие для перемирия с Израилем.