Верховный лидер Ирана сделал первое заявление после прекращения огня: кому пригрозил

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Slava Kot
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил со своим первым публичным заявлением после прекращения огня между Ираном и Израилем. 86-летний аятолла пригрозил серьезным ответом на любой новый удар со стороны США.
Аятолла Али Хаменеи. Фото из открытых источников
26 июня государственное телевидение Ирана опубликовало заранее записанное выступление аятоллы Али Хаменеи, которое стало первым заявлением иранского верховного лидера после объявления перемирия. На видео Хаменеи говорит на фоне иранского флага и портрета своего предшественника Рухоллы Хомейни, угрожая США.
Далее верховный лидер Ирана заявил, что Тегеран может снова атаковать военную базу США.
Таким образом, Хаменеи ответил на недавние заявления президента США Дональда Трампа. Его спросили, нанесет ли Америка новый удар в случае возобновления Ираном своей ядерной программы, Трамп ответил коротко: "Конечно".
После начала обострения конфликта на Ближнем Востоке, особенно заявлений Нетаньяху и Трампа об изменении режима в Иране, аятолла Али Хаменеи скрывается в неизвестном месте.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Иран готовится к смене власти. Названы главные претенденты на место аятоллы Али Хаменеи.
Также "Комментарии" писали, что президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал единственное условие для перемирия с Израилем.