Власти Израиля пошли на отчаянный шаг: озвучено радикальное решение

После массированных ударов по иранским ядерным и военным объектам Израиль принял решение временно закрыть все свои дипломатические представительства за рубежом. Об этом сообщило Посольство Израиля в Украине.

Фото: 24 Канал

"В связи с последними событиями дипломатические миссии Израиля по всему миру прекращают свою работу. Консульские услуги пока не предоставляются", — отмечается в пресс-релизе.

Для находящихся за пределами страны израильтян открыта онлайн-форма для регистрации, чтобы сообщить Министерству иностранных дел о своем местонахождении и актуальном состоянии. Также гражданам рекомендовано воздержаться от демонстрации национальной или религиозной символики, избегать публичных мер, связанных с Израилем, из соображений безопасности.

Это решение было принято после того, как Израиль нанес удары по ключевым иранским объектам в Тегеране, Нетензе и других городах. По информации агентства Reuters, в результате операции погибли по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских военных.

На фоне обострения ситуации израильское правительство предупредило о возможном масштабном ответе со стороны Ирана, включая запуск сотен баллистических ракет. В связи с рисками свои воздушные пространства уже закрыли Израиль, Иран, Ирак, Иордания и Сирия.

Мировые авиаперевозчики начали менять маршруты или отменять рейсы из-за возможной опасности. Президент США Дональд Трамп призвал Иран как можно скорее вернуться к условиям ядерного соглашения, чтобы избежать дальнейших потерь и эскалации.



Как уже писали "Комментарии", Официальный Пекин заявляет, что "очень переживает серьезные последствия", которые могут иметь нападение Израиля на Иран. Такое заявление сделал спикер китайского МИД Линь Цзянь.