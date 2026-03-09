Война на Ближнем Востоке: Зеленский поразил заявлением о новой роли Украины

Украина готова делиться своим боевым опытом и технологическими разработками, полученными во время войны, чтобы помочь партнерам США на Ближнем Востоке. В то же время, Киев рассчитывает на дополнительную поддержку союзников в противостоянии российской агрессии. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью The New York Times.

Фото: из открытых источников

По словам главы государства, украинские специалисты по беспилотным системам уже были направлены в Иорданию, где они помогают укреплять защиту американских военных баз от атак дронов. Кроме того, Украина планирует отправить больше экспертов в страны Ближнего Востока, чтобы консультировать их по противодействию иранским беспилотникам "Шахед", которые Россия активно применяет против украинских городов.

Как отмечает издание, государства региона сейчас вынуждены использовать дорогостоящие системы противовоздушной обороны для борьбы с дронами.

"Теперь, когда они также стали мишенью для шахмат, страны Персидского залива безумно запускают дорогие ракеты-перехватчики Patriot. Это эквивалентно использованию базуки, чтобы убить муху", — отмечает издание.

В то же время Украина сама остро нуждается в современных системах ПВО. Россия регулярно обстреливает украинские города баллистическими ракетами и именно комплексы Patriot могут эффективно их перехватывать.

Зеленский предположил, что одним из возможных вариантов сотрудничества может стать обмен технологиями и помощью

"Возможно, их можно было бы обменять на украинские беспилотники-перехватчики", — сказал Зеленский.

Недавно президент также сообщил, что после атак иранских дронов несколько стран Ближнего Востока обратились в Украину за экспертной поддержкой. По его словам, Киев готов помогать партнерам, однако рассчитывает на взаимную поддержку со стороны Запада — в частности, на поставки ракет для систем ПВО Patriot.

Портал "Комментарии" уже писал , что представитель МИД Китая Мао Нин призвала международное сообщество ориентироваться на четыре принципа, предложенные лидером КНР Си Цзиньпином, для урегулирования войны между Россией и Украиной. По ее словам, эти принципы призваны стать основой для мирного разрешения конфликтов и обеспечения безопасности всех государств.