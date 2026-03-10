Война в Иране стала джекпотом для Путина: озвучен очень опасный сценарий для мира

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке повлекла за собой резкий скачок мировых цен на нефть, что создает выгодные условия для России. Однако, по словам руководителя Центра исследований России, дипломата и бывшего министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, финансовые достижения Кремля будут в значительной степени определяться реакцией Европы.

Фото: из открытых источников

Дипломат подчеркнул, что продолжительность высоких цен на энергоносители напрямую связана с тем, насколько долго будет продолжаться конфликт в Иране. Он напомнил о заявлении Дональда Трампа, прогнозировавшего, что операция может завершиться в течение четырех недель.

"Этот срок не случаен: если боевые действия затянутся, уже выросшие цены на нефть могут оставаться высокими. Это невыгодно ни для США, ни для других государств, получающих прибыль от наращивания добычи и продажи нефти в больших объемах", — отметил Огрызко.

Он выразил уверенность, что конфликт будет длиться недолго. На основе анализа первых дней операции США способны быстро преодолеть сопротивление Ирана, если интенсивность ударов будет оставаться на высоком уровне.

О том, сможет ли Россия использовать ситуацию для собственного обогащения, Огрызко подчеркнул, что успех Москвы зависит не столько от цен на нефть, сколько от позиции европейских стран.

"Если порты Балтики останутся под жестким контролем, и "теневые" танкеры будут конфисковываться, нефтяные цены не принесут России значительной прибыли, потому что продавать ее будет сложно. Если же Европа будет закрывать глаза на такие операции, тогда Россия несомненно заработает и не мало", — пояснил он.

Портал "Комментарии" уже писал, что министр строительства и транспорта Венгрии Янош Лазар практически подтвердил, что инцидент с задержанием украинских инкассаторов и изъятием денег был попыткой Будапешта ответить на действия Украины по блокированию работы нефтепровода "Дружба". Кроме того, он намекнул на возможность подобных действий в будущем, если ситуация с транзитом нефти будет оставаться нерешенной.