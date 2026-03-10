logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.9

EUR/UAH

50.71

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток Война в Иране стала джекпотом для Путина: озвучен очень опасный сценарий для мира
commentss НОВОСТИ Все новости

Война в Иране стала джекпотом для Путина: озвучен очень опасный сценарий для мира

По мнению Владимира Огрызко, боевые действия в Иране не продлятся долго

10 марта 2026, 11:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке повлекла за собой резкий скачок мировых цен на нефть, что создает выгодные условия для России. Однако, по словам руководителя Центра исследований России, дипломата и бывшего министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, финансовые достижения Кремля будут в значительной степени определяться реакцией Европы.

Война в Иране стала джекпотом для Путина: озвучен очень опасный сценарий для мира

Фото: из открытых источников

Дипломат подчеркнул, что продолжительность высоких цен на энергоносители напрямую связана с тем, насколько долго будет продолжаться конфликт в Иране. Он напомнил о заявлении Дональда Трампа, прогнозировавшего, что операция может завершиться в течение четырех недель.

"Этот срок не случаен: если боевые действия затянутся, уже выросшие цены на нефть могут оставаться высокими. Это невыгодно ни для США, ни для других государств, получающих прибыль от наращивания добычи и продажи нефти в больших объемах", — отметил Огрызко.

Он выразил уверенность, что конфликт будет длиться недолго. На основе анализа первых дней операции США способны быстро преодолеть сопротивление Ирана, если интенсивность ударов будет оставаться на высоком уровне.

О том, сможет ли Россия использовать ситуацию для собственного обогащения, Огрызко подчеркнул, что успех Москвы зависит не столько от цен на нефть, сколько от позиции европейских стран.

"Если порты Балтики останутся под жестким контролем, и "теневые" танкеры будут конфисковываться, нефтяные цены не принесут России значительной прибыли, потому что продавать ее будет сложно. Если же Европа будет закрывать глаза на такие операции, тогда Россия несомненно заработает и не мало", — пояснил он.

Портал "Комментарии" уже писал, что министр строительства и транспорта Венгрии Янош Лазар практически подтвердил, что инцидент с задержанием украинских инкассаторов и изъятием денег был попыткой Будапешта ответить на действия Украины по блокированию работы нефтепровода "Дружба". Кроме того, он намекнул на возможность подобных действий в будущем, если ситуация с транзитом нефти будет оставаться нерешенной.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости