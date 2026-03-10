Готові і далі грабувати: у Орбана пробили остаточне дно ультиматумом Україні

Міністр будівництва та транспорту Угорщини Янош Лазар практично підтвердив, що інцидент із затриманням українських інкасаторів та вилученням грошей був спробою Будапешта відповісти на дії України щодо блокування роботи нафтопроводу "Дружба". Крім того, він натякнув на можливість подібних дій у майбутньому, якщо ситуація з транзитом нафти залишатиметься невирішеною.

Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Telex із посиланням на угорські ЗМІ, Лазар заявив, що захоплені кошти та золото залишатимуться на території Угорщини до того моменту, поки Україна не відновить повноцінну роботу трубопроводу "Дружба". Міністр відкрито визнав, що операція із затриманням інкасаторів Ощадбанку не була випадковою, а спланованою.

"Ми розуміємо, що українська сторона нервує. Якщо на нас чинять тиск, ми не можемо піддаватися шантажу. Ті дії, які ми здійснили, не були випадковими, і гроші повертати ми не будемо", – підкреслив Лазар.

Він також зазначив, що кошти залишаються в Угорщині і що країна очікує на відновлення роботи "Дружби", а також на нові фінансові перекази з України через угорську територію. При цьому Лазар поставив під сумнів законність перевезення іноземної валюти в Україну і наголосив, що "чим довше триватиме ремонт нафтопроводу, тим ретельніше потрібно розслідувати цю справу".

Нагадаємо, семеро українських інкасаторів, які були затримані разом із цінностями минулого тижня в Угорщині, повернулися додому ввечері 6 березня. Однак гроші та золото, які вони перевозили, залишилися на території Угорщини, що продовжує викликати дипломатичну напруженість між країнами та ставить під питання подальший транзит російської нафти через українську територію.

