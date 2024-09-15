Почетный глава партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что Грузия должна найти в себе силы извиниться перед осетинами за события войны 2008 года, назвав ее "братоубийственным противостоянием", начатым врагами Грузии для повреждения обоим народам. Как сообщает "Эхо Кавказа", Иванишвили сделал это заявление на предвыборной встрече в городе Гори, в 2008 году временно оккупированном российскими войсками.

Бидзина Иванишвили (фото из открытых источников)

"Когда выборы 26 октября завершатся, а виновные в развязывании войны будут осуждены, когда все причастные к разрушению братских отношений между грузинами и осетинами получат надлежащий юридический ответ, мы обязательно найдем в себе силы извиниться за то, что под руководством предательского". Национального движения" в 2008 году наши осетинские братья и сестры оказались в огне", – заявил Иванишвили.

Он также подчеркнул, что война 2008 года "не была желанием ни грузинского, ни осетинского народов". Иванишвили подчеркнул, что его партии необходимо конституционное большинство в новом парламенте, чтобы осуществить необходимые изменения в территориальной целостности страны.

Это не первый случай, когда Иванишвили обвиняет бывшего президента Михеила Саакашвили в виновности события войны 2008 года.

В преддверии парламентских выборов 26 октября, правящая партия "Грузинская мечта" заявила о планах получить конституционное большинство, которое они считают важным для того, чтобы объявить неконституционными оппозиционные партии, включая "Единое национальное движение".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Грузия продолжает разворот в сторону РФ . США в рамках пересмотра двустороннего сотрудничества с Грузией отложили на неопределенный срок запланированные там учения Noble Partner ("Достойный партнер"), заявили в Пентагоне. Учения должны были пройти с 25 июля по 6 августа.