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Главная Новости Мир Ближний Восток Взрыв в порту Бейрута: обвинение выдвигают бывшему главе правительства и трем министрам
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Взрыв в порту Бейрута: обвинение выдвигают бывшему главе правительства и трем министрам

На следующей неделе следствие вызывает экс-чиновников на допрос

сегодня, 21:41
Автор:

Дмитрий Симоненко

Премьер-министра и трех сотрудников ливанского правительства обвиняют в халатности, которая привела к мощному взрыву селитры в порту столицы страны 4 августа, приведшего к гибели почти двух сотен людей и сотен раненых. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на источники в учреждениях судебной власти Ливана.

Взрыв в порту Бейрута: обвинение выдвигают бывшему главе правительства и трем министрам

Следствие сообщает, что должностные лица получали сообщения о возможных последствиях неправильного хранения огнеопасного вещества в порту, но от них не последовало никакой реакции.

Косвенно их вину доказывает тот факт, что члены правительства подали в отставку сразу через несколько дней после катастрофы. Премьер Диаб, комментируя события, обвинял большую коррупцию и подчеркивал, что его совесть чиста.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что 4 августа мощный взрыв прогремел в столице Ливана Бейруте. Местные СМИ сообщали о сотнях пострадавших. Причиной взрыва стал большой пожар на складе петард рядом с портом в Бейруте. В результате взрыва были повреждены многие здания, в том числе штаб-квартира бывшего премьер-министра Саада Харири. Красное облако повисла над Бейрутом после взрыва, когда пожарные команды бросились к месту происшествия, чтобы попытаться потушить огонь.

Кроме того, стало известно, что президент Ливана Мишель Аун озвучил возможную причину мощных взрывов в порту Бейрута, которые унесли жизни не менее 157 человек. Политик считает, что катастрофа могла произойти из-за ракетного удара.

Всего правоохранители Ливана рассматривают три версии фатальных взрывов. Кроме удара вражеской ракеты, это халатность или несчастный случай. Третья версия — неправильное хранение взрывчатых веществ в порту.



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Источник: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-55259228
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