Предварительные оценки разведывательных данных, предоставленные европейским правительствам, свидетельствуют о том, что запасы высокообогащенного урана Ирана остаются в значительной степени невредимыми после ударов США по его главным ядерным объектам. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на информацию двух чиновников.

Ядерные запасы Ирана могут быть невредимы: что известно

По словам источников, разведывательные данные свидетельствуют о том, что запасы Ирана в 408 кг урана, обогащенного близкими к уровню оружейного, на момент нападения в минувшие выходные не были сосредоточены в Фордо, одном из двух основных объектов обогащения Ирана.

Согласно оценкам, он был распространен в разных других местах.

Эти выводы ставят под вопрос утверждение президента США Дональда Трампа о том, что бомбардировка "уничтожила" ядерную программу Ирана.

В четверг, очевидно, ссылаясь на Фордоу, Трамп написал на своей платформе Truth Social: "С объекта ничего не вывезли.

По словам источников, правительства ЕС все еще ожидают полного отчета разведки о масштабах повреждений Фордоу, построенного глубоко под горой вблизи священного города Кум, и что один из первоначальных отчетов свидетельствует о "значительных повреждениях, но не полном разрушении конструкции".

Иранские чиновники предположили, что запасы обогащенного урана были перемещены к бомбардировке завода США, произошедшей после нескольких дней израильских ударов по стране.

На брифинге для печати в Пентагоне в четверг министр обороны США Пит Хегсет избежал вопросов о том, вывез ли Иран уран из Фордоу перед ударами.

Когда журналисты настаивали на этом, Хегсет сказал: "Мне неизвестны никакие разведывательные данные, которые я просмотрел, свидетельствующие о том, что вещи не были там, где должны быть, были ли перемещены, или как-то иначе".

В воскресенье США применили уничтожающие бункеры бомбы для атаки на Фордо и Натанз, другой главный объект по обогащению урана Ирана Они выпустили крылатые ракеты по третьему объекту, Исфахани, который использовался в цикле конверсии топлива и для хранения.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что диктатор Российской Федерации Владимир Путин высказал мнение, что противостояние между Израилем и Ираном фактически завершено. Такое заявление он сделал во время своего выступления на проходившем в Минске пленарном заседании Евразийского экономического форума.