Защита неба над Израилем под большим вопросом: на Западе назвали причину

Последние события свидетельствуют о постепенном снижении эффективности противовоздушной обороны Израиля, которая больше не способна в полной мере противостоять массированным ракетным атакам со стороны Ирана. Как сообщает NBC News, лишь 65% ракет, выпущенных по Израилю в течение последних суток, были успешно перехвачены. Это значительное падение эффективности, учитывая, что ранее уровень перехвата достигал 90%.

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Бывший представитель израильской разведки, до сих пор получающий ежедневные аналитические сведения, подтвердил, что Иран продолжает применять высокотехнологичные ракеты, способные обходить системы ПВО. По его словам, во время утреннего удара 19 июня Иран использовал скоростные баллистические ракеты нового поколения, что сократило время на предупреждение с 10-11 минут до 7.

Эти ракеты оснащены современной системой наведения, позволяющей с высокой точностью поражать выбранные цели, среди которых гражданские объекты, в частности больницы. Это вызывает особую обеспокоенность у израильских военных.

Тревогу усугубляет и тот факт, что у Ирана достаточно боеприпасов, чтобы поддерживать длительные ракетные атаки. Эксперты указывают на иранскую стратегию "стратегического терпения" — Тегеран не торопится, но действует осторожно и целенаправленно. В Израиле признали, что недооценка иранской ракетной программы была ошибкой.

Кроме того, 19 июня Иран впервые применил против Израиля баллистическую ракету с кассетной боевой частью, что представляет еще большую угрозу мирному населению. На прошлой неделе в результате одного из таких ударов пострадал жилой дом – погибла украинская семья. Как стало известно, находившаяся на лечении от лейкемии в Израиле дочь стала жертвой атаки. Ее отец – украинский военнослужащий.

Как уже писали "Комментарии", Украине придется смириться с постоянными войнами, как это сделал Израиль, и жить с пониманием, что вокруг враги. Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.