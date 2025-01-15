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Завершение войны: Израиль и ХАМАС достигли соглашения

Что известно об условиях соглашения между Израилем и ХАМАС

сегодня, 21:47
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Кречмаровская Наталия

Израиль и ХАМАС достигли договоренностей о прекращении огня. Соглашение между Израилем, Хамасом и другими сторонами вступит в силу в воскресенье, 19 января. Об этом сообщил премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани во время пресс-конференции в Дохе, пишет РБК-Украина.

Завершение войны: Израиль и ХАМАС достигли соглашения

Иллюстративное фото

Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани сообщил подробности договоренностей. По его словам, первая фаза будет длиться 42 дня и предусматривать:

  • прекращение огня;

  • отвод израильских войск на восток, как можно дальше от населенных пунктов.

После этого израильские войска будут размещены вдоль границы с Газой, что позволит провести:

  • обмен пленными;

  • передачу останков погибших;

  • возвращение перемещенных лиц в свои дома.

Кроме того, будет увеличен поток гуманитарной помощи во все районы Газы, в частности для восстановления больниц, медицинских центров и пекарен.

Отмечается, что ХАМАС одобрил соглашение с Израилем об освобождении заложников в секторе Газа и о прекращении огня. Свой ответ группировка передала посредникам.

Позже новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что заложники в Секторе Газа будут освобождены. Это произойдет в ближайшее время.

Напомним, что после избрания новым президентом США Дональда Трампа, как писал портал "Комментарии", начала распространяться информация о возможном скором завершении войны в Украине. Речь шла даже о том, что Трамп постарается завершить войну к инаугурации. Затем начали говорить, что помешали решению о прекращении боевых действий стал президент Украины Владимир Зеленский.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что не столько с заявлениями так называемых экспертов.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/nabude-chinnosti-nedilyu-katar-rozkriv-detali-1736968117.html
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