В субботу, 12 апреля, в Омане состоялись переговоры между американской и иранской делегацией. Перед встречей, глава иранского МИД Аббас Арагчи выразил серьезное намерение страны заключить справедливое и достойное соглашение.

США и Иран

Известно, что иранскую делегацию на переговорах возглавил Аббас Арагчи, а американскую — специальный представитель президента США по Ближнему Востоку Стив Виткофф.

Как сообщили в МИД Ирана, консультации представителей Ирана и США по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы прошли в конструктивной атмосфере.

Там подчеркнули, что переговоры, которые состоялись при посредничестве Омана, прошли в конструктивной атмосфере и на основе взаимного уважения.

В МИД Ирана подчеркнули, что в ходе переговоров в оманской столице министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и спецпосланник американского президента Стивен Виткофф "обменялись позициями своих правительств по вопросам, связанным с мирной ядерной программой Ирана и снятием незаконных санкций".

Известно, что по итогам первого раунда переговоров стороны договорились продолжить переговоры на следующей неделе.

Позже стало известно, что второй раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном пройдет 19 апреля также в Омане.

"Пройдет все на том же уровне, также в Омане, но его проведение может быть немного в другом месте", — сообщил Аргачи.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что США хотят, чтобы Россия держала нейтралитет в вопросе Ирана и не вмешивалась, если Вашингтон примет решение бомбить страну. Якобы за такую "услугу" Соединенные Штаты могут пойти на то, чтобы признать за Россией четыре области Украины в их административных границах. Речь идет о Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.



